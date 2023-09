Jakob Ingebrigtsen om brorens rekordløp: – Ekstremt imponerende

BISLETT STADION (VG) Jakob Ingebrigtsen (22) ble ekstremt imponert da storebror Henrik løp inn til ny personlig rekord på 3000 meter i en alder av 32 år.

RASKE BRØDRE: Jakob (t.v.) og Henrik Ingebrigtsen druser på mot OL i Paris neste år. Her fra Bislett Games i fjor sommer.

Henrik Ingebrigtsen knuste sin egen rekord på 3000 meter i Zagreb søndag og sanket viktige rankingpoeng mot OL neste år. Lillebror Jakob er ikke overrasket over at det gikk fort.

– Jeg ble først og fremst veldig glad på hans vegne. Han har vært sammen med meg store deler av året, trent like mye og ofret like mye. Det er veldig gøy å se når folk som står meg nære få litt igjen for strevet de gjør, sier Jakob Ingebrigtsen til VG.

Han møtte fansen til et sponsorevent til inntekt for Barnekreftforeningen på Bislett stadion mandag. Mange meldte seg i køen for bilder og autografen til den nybakte verdensmesteren på 5000 meter. Fredag satte han ny verdensrekord på 2000 meter.

Pressen fikk streng beskjed om ikke å stille spørsmål om privatlivet. Jakob Ingebrigtsen gifter seg med Elisabeth Asserson 23. september.

MØTTE HELTEN: 10-åringen Helmer Trollsås Olimb fikk bilde med og autograf på løpeskoene av Jakob Ingebrigtsen på Bislett stadion mandag.

Det er 13 år siden Henrik Ingebrigtsen løp inn til EM-gull på 1500 meter i Helsinki. Det ble sølv to år senere, før det ble bronse i 2016. I 2018 tok han EM-sølv på 5000 meter. Nå er det fem år uten internasjonal medalje.

– Når man blir litt eldre, så er det ingen garanti at man klarer å løpe fortere enn før og med Henriks skadehistorikk og x antall operasjoner, så er det ekstremt imponerende at han klarer å sette personlig rekord på 3000 og 5000 meter i år, sier Ingebrigtsen.

– Henrik vet hvor listen ligger når han trener sammen med deg. Det er ikke sånn at du forteller ham at han bare kan glemme det i mesterskap, og at han ikke har en sjanse?

– Hvis alle hadde tenkt det, så hadde jeg løpt alene. Det hadde jo vært kjedelig, svarer Ingebrigtsen.

22-åringen skal løpe en engelske mile (1609 meter) i Diamond League-finalen i Eugene i USA kommende helg. Samme helg skal storebror Henrik løpe halvmaraton i København.