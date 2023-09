Alcaraz til semifinale i US Open – møter Medvedev

Regjerende mester Carlos Alcaraz hadde relativt få problemer med å knuse Alexander Zverev og med det ta seg til semifinale i Grand Slam-turneringen US Open.

Carlos Alcaraz er klar for semifinale i US Open. Vis mer

Publisert: 07.09.2023 10:16

Alcaraz slo tyskeren med settsifrene 6-3, 6-2, 6-4 på hardcourten i New York. I semifinalen venter russiske Daniil Medvedev.

– Jeg er veldig komfortabel med å spille på denne banen og i New York generelt. Jeg føler meg sterk og klar for kampen mot Medvedev, sa Alcaraz.

Spanjolen slo det norske tennisesset Casper Ruud i finalen i fjor. Da ble han også verdensener, en posisjon han har delt broderlig på sammen med Novak Djokovic det siste året.

Djokovic overtar igjen som verdensener etter US Open. Serberen skal spille semifinale mot hjemmehåpet Ben Shelton fredag.

Det var svært varmt i den amerikanske storbyen onsdag med 35 grader og høy luftfuktighet. Det fikk flere spillere fikk kjenne på.

Blant annet langet Medvedev ut mot arrangøren under kvartfinalekampen mot Andrej Rublev.

– En av oss må dø for at de skal forstå, sa Medvedev til et av kameraene.

Etter kampen utdypet han:

– Forholdene var brutale. Det eneste positive er at det er likt for alle. Etter det første settet kunne jeg så vidt se ballen og spilte bare på følelse, sa russeren.