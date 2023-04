Aukland blir trener og mentor

Anders Aukland (50) er blitt langrennspensjonist, men det betyr ikke at han gir seg med langrennssporten.

21.04.2023 20:50

I en pressemelding skriver Team Ragde Charge at 50 år gamle Anders Aukland blir coach og mentor for laget. Magnar Dalen fortsetter som sportssjef, og Jørgen Aukland skal fortsatt fungere som manager.

Lagets bestemann, Anders Nygaard, har også skrevet under en kontrakt for to nye år. Joar Thele og Oskar Kardin blir ikke med videre.

Dette er langløpslaget til Team Ragde Charge kommende sesong: Andreas Nygaard, Kasper Stadaas, Johan Hoel, Karstein Johaug, Oskar Opstad Vike, Anniken Gjerde Alnes og Jenny Larsson.

– Jeg er helt sikker på at vi med dette laget skal bite fra oss. Det er utrolig gøy å kunne stille med et så sterkt mannskap i en tid hvor det skrives mye om nedskjæringer, sier manager Jørgen Aukland.