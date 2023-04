Sterk kvalik av Dennis Hauger

Dennis Hauger (20) har fått en perfekt kvalik til Aserbajdsjan Grand Prix med 5. plass.

28.04.2023 14:00 Oppdatert 28.04.2023 14:57

Det betyr at han har sjette beste startspor i lørdagens sprintløp og femte beste startspor i hovedløpet.

– Det er veldig gode muligheter for Dennis i begge disse løpene, fastslår Viaplay-eksperten Henning Isdal.

Hauger selv er enig:

– Jeg er fornøyd. Det er et greit utgangspunkt for begge løpene. Det er viktig å holde hodet kaldt, for det skjer mye under løpene her i Baku.

Oliver Bearman var best i kvalifiseringen foran Enzo Fittipaldi og Théo Pourchaire. Hauger var drøyt to tideler bak Bearman.

Hauger har tre Formel 2-seirer i sin karriere. I fjor vant han løpet i nettopp Baku.