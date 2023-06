Forteller om dødsangst og mentale problemer: – Hatet å bokse!

Alarmtelefonen for barn og unge

Opplever du omsorgssvikt, overgrep eller vold? Eller kjenner du noen som gjør det? Da kan du chatte med eller ringe Alarmtelefonen på telefon 116 111. Både chat og telefon er døgnåpen, og du velger selv om du vil være anonym.

Kirkens SOS

Kirkens SOS har en chattetjeneste der du kan prate om det du vil, alle dager mellom 18.30 og 22.30 De har også en døgnåpen telefon (22 40 00 40) hvor du møter et lyttende medmenneske når du trenger det. Alt er anonymt, og alle er velkomne.

Kors på halsen

Kors på halsen er et gratis, trygt og anonymt tilbud til alle opp til 18 år. Her kan du chatte med eller ringe voksne som er frivillige i Røde Kors. Telefonen (800 333 21) er åpen mandag til fredag 14:00 – 22:00. Chatten er åpen alle dager 14:00 – 22:00.

Sidetmedord.no

Sidetmedord.no er et tilbud til alle som trenger å dele tanker og følelser med noen. På chatten kan du prate med veiledere fra Mental Helse. Chatten er døgnåpen.

SnakkomPsyken.no

Alle kan streve med vonde tanker og følelser innimellom. Da er det viktig å dele det med noen. De fleste som kontakter SnakkOmPsyken.no (Blå Kors) har til felles at de har det vanskelig, noen ganger uten å vite hvorfor. Åpent hverdager og søndager 15.00 – 21.00.

Studenttelefonen

Studenttelefonen er et gratis og anonymt lavterskeltilbud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke med. De som svarer har god kjennskap til studentlivet, og har taushetsplikt. Telefon (116 123, tast 3) og chat er åpen alle dager fra kl. 17.00–07.00.

BaRsnakk.no

BaRsnakk.no er en chattetjeneste for deg som har en mor eller en far (eller andre du bryr deg om) med rusproblemer. Du er anonym når du chatter på BaRsnakk. Åpent mandag, tirsdag og onsdag fra 17.00 – 20.00.

Mental Helse Ungdoms Hjelpechat

Mental Helse Ungdoms Hjelpechat er for ungdom og unge voksne, i alderen 18–35 år. Her kan du snakke med en av våre frivillige chatverter, som er her for å lytte til deg. Ingen problemer er for små, og det er du selv som bestemmer hva dere skal snakke om. Åpent fra 18.00 – 21.00 på mandager, tirsdager og torsdager.

Kostholdschatten

Har du spørsmål om mat, kosthold eller ernæring? Synes du det er vanskelig med mat eller kropp? Få svar, tips og råd fra frivillige ernæringsstudenter og kliniske ernæringsfysiologer hos Kostholdschatten til Mental Helse Ungdom. Det er helt anonymt og gratis å chatte med oss. Åpent tirsdager og torsdager 18.00 – 21.00.

ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser)

Synes du forholdet til mat, kropp eller trening har blitt vanskelig? Eller står du nær noen med en spiseproblematikk? På ROS chat kan du snakke anonymt med frivillige og ansatte som har både kunnskap og erfaring med spiseforstyrrelser.

Åpningstider:

Mandag: 09:00 – 15:00 og 17:00 – 21:00

Tirsdag: 09:00 – 15:00

Onsdag: 11:00 – 15:00 og 17:00 – 21:00

Torsdag: 09:00 – 15:00

Fredag: 09:00 – 15:00

Ung Kreft

Er du ung og har blitt rammet av kreft? Eller kjenner du noen som har kreft? Ung Kreft snakker gjerne med deg om alt du tenker eller lurer på. Du kan også be om å få snakke med en likeperson på din alder, som selv har hatt kreft eller vært pårørende. Det kan være godt å snakke med en som har vært igjennom noe lignende som deg, og som du kan stille spørsmål til eller dele erfaringer med. Åpent hverdager 10.00 – 14.00



Ungdomstelefonen

Ungdomstelefonen er Skeiv Ungdoms tilbud til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, legning, forelskelse, aktivitetstilbud eller sikrere sex. Telefonen vil være stengt i uke 51 og 52, men chatten vil være åpen 18.00-22-00 tirsdag, onsdag og torsdag.

Unge pårørende

UngePårørende.no er en tjeneste for deg som har en far eller mor som er syk, en bror eller søster som har problemer, eller noen andre du er glad i som strever med noe. Du kan chatte med dem eller ringe på tlf. 90 90 48 48. Åpent fra 10 – 19 på mandag og onsdag, og 10 – 15 på tirsdag, torsdag og fredag.

Unge Relasjoner

Unge Relasjoner er en chat for deg mellom 16 og 25 som er i en usunn relasjon, og kanskje lurer på om du blir utsatt for vold. Eller kanskje har du en venn du er bekymret for, eller føler at du er altfor sjalu i din relasjon, og ikke er så snill mot den du er sammen med? Du kan chatte anonymt med oss, og få svar på spørsmål, råd og veiledning. Åpent mandager 10.00 – 13.00 og onsdager 18.00 – 21.00

UngSnakk

Hos UngSnakk møter du veiledere som hver dag jobber med å hjelpe barn, unge og voksne som kjenner noen som sliter med alkohol, rus eller vonde tanker. De du snakker med hos UngSnakk er enten sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere, sykepleiere og eller tidligere politi. Tjenesten er for deg mellom 10 og 23 år, og du kan være helt anonym. Åpent tirsdager 14.00 – 16.00

På ung.no/chat finner du flere hjelpetjenester.

Psykolog Emil Vidu Mogård har i flere år jobbet som journalist i VG.