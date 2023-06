Casper Ruud storspilte mot Holger Rune – er klar for French Open-semifinalen

PARIS (Aftenposten): Publikum håpet på en thriller i French Open-kvartfinalen. Det så ikke ut som de skulle få det. Så våknet Holger Rune.

Casper Ruud var knallsterk i onsdagens kvartfinale. Vis mer

Holger Rune – Casper Ruud (1–6, 2–6, 6–3, 3–6)

Holger Rune tittet fortvilet opp på mamma Aneke og resten av teamet i sin boks. Feilene florerte.

Casper Ruud var rolig, ansiktsuttrykket dannet et bilde av konsentrasjon.

Tennisverdenens forventninger var enorme. Tilskuerne inne på Philippe-Chatrier-stadionet var høylytte.

Lenge var Casper Ruud bortimot feilfri, mens Holger Rune var alt annet. Så skapte dansken ny spenning. Han ga seg ikke så lett.

Men Ruud svarte. Han strakk armene opp mot himmelen og jublet for nok en gjev seier. Han og Rune takket hverandre for kampen. Stemningen var bedre enn i fjor.

– Jeg er veldig lettet. Jeg kom inn i kampen og forsøkte å spille uten press, men det er ikke så lett, sa Ruud i intervjuet ute på banen etterpå.

Norges tennisstjerne håndterte det imidlertid mesterlig. Han er nok en gang videre til semifinale i French Open French OpenKalles også Roland-Garros. Er sammen med Australian Open, Wimbledon og US Open én av tennisens fire Grand Slam-turneringer.. Der venter tyske Alexander Zverev.

Enorme forventninger

Drøye tre timer før kampstart gjorde Ruud sin siste treningsøkt før kampen. På banen ved siden av gjorde Rune det samme. Tennisfans flokket til de to, små treningsarenaene. De ville suge inn noen siste inntrykk før duellantene skulle inn på Philippe-Chatrier.

Forventningen lå tykt i luften. Hele tennisverdenen har sett frem til dette. Fjorårets kvartfinale skapte overskrifter, spesielt på grunn av uenighetene mellom Rune og Ruud underveis og i etterkant.

Dansken vant da de møttes i Roma nylig. Nå var Ruud på hevntokt.

Solen var i ferd med å gå ned da spillerne entret banen. Spredt buing for Rune ble druknet av taktfast tromming og trompetblåsing.

«HOLGER! HOLGER!» ropte de tilreisende danskene.

Stemningen var nærmere en fotballkamp enn tennis. Scenen var satt for oppgjøret så mange hadde gledet seg til.

Norsk drømmestart

Rune satte Ruuds serve under press umiddelbart, men dansken klarte ikke å utnytte breakballen.

Istedenfor kontret Ruud i motstanderens første servegame. Rune servet seg bort – og Ruud hadde fått en kjempestart.

Motstanderen gikk for å bytte racket. Han måtte finne på noe for å redde det første settet.

Det så ikke ut som det skulle skje. Han fortsatte å serve seg bort og mistet poeng etter grove feil.

– Det ser nesten ut som Holger Rune fortsatt er i garderoben, sa kommentator Svein-Espen Lindås Olsen på Discoverys sending.

Dansken slet, mens Ruud var energisk.

Holger Rune fikk en horribel start på kampen.

Sjokkerende bommer

Personene med VIP-billetter hadde omsider kommet seg på plassene sine. Det kokte inne på et fullstappet Philippe-Chatrier nå. Dommeren måtte flere ganger be tilskuerne om å være stille.

Casper Ruud var imidlertid helt uanfektet. Han hadde full kontroll og sikret seg sett én på under en halvtime.

– Rune ser ekstremt stresset ut, skrev gjengen i profilerte The Tennis Podcast på Twitter.

Og det fortsatte. Rune bommet på en ellers grei smash fremme ved nettet, til et gisp fra publikum. Nok et servegame var tapt.

– Oi, oi, oi!, Casper bryter nok en gang. Holger Rune er helt ute av balanse, sa kommentator Olsen.

Ruud hadde fått sett to i sitt spor også. Nå dominerte han ikke bare nede ved grunnlinjen, men også de gangene han måtte frem til nettet. 24-åringen brøt danskens serve igjen.

«RUUD!» lød det fra tilskuerne nå.

Casper Ruud spilte tidvis fantastisk tennis mot Holger Rune.

Ruud-klasse

Rune trengte et lite mirakel for å redde settet. Det fikk han ikke. Ruud spilte for smart, uten feil og hentet kveldens andre sett.

«Ingenting fungerer!» ropte Rune opp mot benken sin.

«Bliver blæst ud af Paris» var den harde dommen fra den danske avisen Berlingske.

Ruud hadde kampen i sin hule hånd, men så røk han på egen serve tidlig i tredje sett.

Publikum var ekstatiske. De ville ha spenning, og Rune så ut som en helt annen spiller. Ruud fikk tilskuerne på beina da han vant en lang ballveksling, men motstanderen sikret seg settet.

Det fjerde ble også jevnt. Etter hvert skaffet Ruud seg en breakball. Rune holdt stand lenge, men måtte til slutt gi tapt etter flere nervepirrende ballvekslinger.

Initiativet tilhørte den norske spilleren. Han vant flere poeng etter lange ballvekslinger. Det ristet til tider inne på den mektige tennisarenaen.

Ruud forvaltet fordelen som han skulle, og er i karrierens tredje Grand Slam-semifinale. Seieren var hans første mot en topp ti-rangert spiller i en av tennisens fire gjeveste turneringer.