Casper Ruud til kvartfinale i French Open: Kan få revansj mot danske Holger Rune

(Nicolas Jarry – Casper Ruud 6–7, 5–7, 5–7) Casper Ruud er klar for kvartfinalen i French Open etter å ha vunnet i tre strake sett.

VANT: Casper Ruud trakk det lengste strået i French Open-kvartfinalen mot Nicolas Jarry.





05.06.2023 12:22 Oppdatert 05.06.2023 16:13

I en jevn og tett kamp var det Ruud som gjorde færrest feil og spilte den sikreste tennisen, mens storvokste Jarry på 1,98 meter var litt mer villmann i spillestilen selv om han hadde flest vinnerslag.

Ruud var det lille, nødvendige hakket bedre gjennom hele kampen.

– Det var tre tøffe sett. Hvis vi hadde spilt fem sett, så vet jeg ikke hvor lang denne kampen ville blitt, sier Casper Ruud under arenaintervjuet etter den tre timer og 22 minutter lange kampen.

Ruud sier til Discovery, som sender kampene, at han hadde fokus på å komme seg fremover i banen.

– Det har vært noen tap i år hvor det har vært litt for defensivt, sier han.

Det var ingen selvfølge at Ruud skulle slå 27-åringen fra Chile. Jarry er ingen sinke og er ranket som nummer 35 i verden. Det skyldes ikke minst at han senket Ruud for bare få uker siden.

Ruud slo Jarry sist år, men tapte kvartfinalen i forrige måneds ATP-turnering i Genève med 6-3, 6-7, 5-7. Jarry gikk senere hele veien til finaletriumf i Sveits. Det gjorde at han spratt 19 plasser opp på verdensrankingen.

Mandag vant Ruud det første settet etter tiebreaksifrene 7–3. I andre sett brøt han to ganger mot Jarrys ene. I tredje sett fulgte han samme oppskrift og dermed var seieren i boks.

Nå kan danske Holger Rune være neste motstander for Casper Ruud. Mannen som ble hakket for sterk for nordmannen i semifinalen av Italian Open i mai, spiller i skrivende stund åttedelsfinale mot argentinske Francisco Cerundolo.

Casper Ruud og Holger Rune møttes også i fjorårets kvartfinale. Da kokte det over for dansken underveis i tapet. Ruud gikk senere hele veien til finalen, hvor Rafael Nadal ble for sterk.

VG fulgte kampen ball for ball: