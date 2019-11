KRISTIANSAND: 2019-sesongen er over for Kristoffer Halvorsen, og dermed har han syklet sitt siste ritt for Team Ineos. Fra og med 2020 venter nye store muligheter for profflaget EF Education First, der han vil få prøve seg på den største scenen.

– Etter planen skal jeg sykle Giro d’Italia. Jeg gleder meg veldig, det er jo et av de aller største rittene man kan sykle, sier Halvorsen til Fædrelandsvennen.