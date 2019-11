Det kom frem etter et FIS-møte lørdag.

Norges Skiforbund innførte i fjor forbud mot bruk av fluorholdige produkter, som brukes for å forbedre gliden i langrennssporet, for utøvere opp til 16 år. Forbudet ble begrunnet med smørernes helse, kostnader og selve miljøaspektet.

Etter innspill fra Norges Skiforbund har nå FIS-styret vedtatt at forbudet skal gjelde alle grener fra og med neste sesong. Det ble klart på et møte i tyske Konstanz.

Helsefarlig

– Vi har vedtatt et totalforbud fra sesongen 2020/2021. Dette gjelder ikke bare såkalt C8-karbonering, men alle typer fluor. Forbudet gjelder ikke bare langrenn, men alle grener innen FIS, sier FIS-styremedlem Erik Røste til NTB.

Det var skipresident Røste og Nores Skiforbund som tidligere i høst fremmet forslag om et totalforbud.

– Vi gjør dette av tre årsaker. Det er et klart signal fra FIS om at vi ikke ønsker å bruke produkter som viser seg å være helsefarlige. Dagens vedtak vil også redusere kostnadene for skisporten vesentlig. Hensyn til miljøet er også en del av begrunnelsen, sier Røste.

EU har varslet at det kommer et forbud mot bruk av fluor i deres medlemsland.

Testmetode

– Med dette generelle FIS-forbudet håper vi å unngå fremveksten av et svart marked for fluor, sier Røste.

På bakgrunn av vedtaket er det satt ned en arbeidsgruppe som sammen med industrien skal arbeide mot å finne en testmetode som avdekker bruk av fluor.

– Jeg sitter i denne arbeidsgruppen. Det er blir sikkert mange spørsmål knyttet opp mot forbudet og hvordan det skal håndheves. Det blir abeidsgruppens ansvar å finne fram til en sikker testmetode, sier Røste til NTB.