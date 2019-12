Med tiden 14.18,15 senket Henrik Christiansen sin egen nordiske rekord med over sekundet. Sølvet er hans niende internasjonale medalje på seniornivå. Fasiten viser fem sølv og fire bronse.

Det er første gang 23-åringen blir nest best på 1500-meteren i et stort mesterskap. Fra før hadde han tre bronsemedaljer (to i EM, én i VM – begge kortbane) på favorittdistansen.

Gregorio Paltrinieri var det ingenting å gjøre med. Riktignok tok Christiansen innpå mot slutten, men italieneren slo sin norske rival med 1,01 sekunder.

– Jeg er utrolig fornøyd. Det er utrolig deilig å komme hit og få pers og sølvmedalje, sa Christiansen til TV 2.

Gulljakten vedvarer

Dermed fortsetter romerikingens jakt på det etterlengtede gullet. Ingen norske svømmere har vunnet medalje av den edleste valøren internasjonalt siden 2012. Christiansens sølv rundet uansett av det som ble en norsk jubelkveld.

En time tidligere var stortalentet Tomoe Zenimoto Hvas nest raskest i finalen på 200 meter medley. Samtidig smadret 19-åringen fra Bærum sin egen nordiske rekord med to sekunder.

Tidligere fredag var Christiansen tredje raskest i forsøket. Det gjorde han med tiden 14.24,19.

Verdensmesteren sluknet

Christiansen er i likhet med andre toppsvømmere opptatt av å sette nye personlige rekorder. Det klarte han nok en gang. Før fredagens finale holdt han den nordiske rekorden på 1500-meteren med 14.19,39. Den ble satt under fjorårets kortbane-VM i kinesiske Hangzhou.

Det var ventet at Henrik Christiansen sammen med Gregorio Paltrinieri og Ukrainas regjerende verdensmester, Mykhailo Romantsjuk, kom til å kjempe om medaljene i fredagens finale.

Sistnevnte ledet etter 500 meter, men derfra og ut skulle det handle om Paltrinieri og Norges mann. De to skulle vise seg å være i egen klasse denne gangen.

Til slutt skilte det 8,52 sekunder mellom vinnertiden og franske David Aubry på bronseplass. Romantsjuk sluknet helt og ble overraskende bare nummer fire. Ukraineren ble slått med over 15 sekunder.

