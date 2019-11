Tidligere dansk syklist innrømmer seksuell trakassering av norsk rytter

Madsen (50) har innrømmet at han for fem år siden sendte chatmeldinger til den 27 år gamle norske landslagssyklisten med oppfordring om sex på hans hotellrom i forbindelse med et stevne i Berlin. De to hadde ingen relasjon utover det rent profesjonelle og Stenberg avviste Madsens henvendelser, skriver Ekstra Bladet.

– Jeg har sagt unnskyld. Ja, ja, ja, det har jeg, sier Madsen til avisen.

Madsen er tidligere profesjonell banesyklist og er i dag styremedlem i Dansk Bicykle Club, den samme klubben Stenberg er medlem av.

Stenberg forteller til Ekstra Bladet at hun har vært redd for å stå frem med sin historie av frykt for om det kunne få konsekvenser for hennes deltagelse i sykkelløp, gitt Madsens rolle i klubben hun er medlem av.

– Derfor tok det så lang tid før jeg var moden nok til å stå frem og møte Jimmi og si direkte til ham at jeg ikke synes det var ok, sier Stenberg, med henvisning til det som skjedde i Berlin.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Norges Cykleforbunds generalsekretær Eystein Thue Stokstad sier til NTB at de bistår Stenberg siden hun er norsk landslagssyklist.

– Vi har anmodet det danske forbundet om å ta tak i saken og undersøker muligheten for å gå videre med den. Vi forventer at de gjør det, sier Stokstad.