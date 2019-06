Håndballforbundets PR-regning: Dette gikk pengene til

Tirsdag mottok Håndballforbundet sluttfakturaen for kommunikasjonshjelpen fra konsulentselskapet Zynk.

Det er den PR-støtten som har skapt voldsom debatt i den drøye uken som er gått siden Idrettstinget.

Der ble Berit Kjøll valgt som ny idrettspresident – to stemmer foran favoritten Sven Mollekleiv.

Sluttsum bekreftet

I sluttfakturaen bekreftes det at summen kom på 85.000 kroner uten moms.

Fakturaen for rådgiving i april kom på 26.250 kroner, mens den i mai kom på 58.750 kroner.

I tillegg brukte forbundet 6750 kroner på et møterom på hotellet der Idrettstinget ble arrangert. Dette rommet ble brukt til møter gjennom helgens intense valgkamp.

Regningen for mai fordeler seg tilnærmet likt på Zynk, representert ved partner Claus Sonberg, og Kjell Inge Røkke-talsperson Rolf Nereng, som var underleverandør til konsulentselskapet.

Dette gikk pengene til

I bilagene fremkommer det hva pengene gikk til. Det handler blant annet om dette:

Møter.

Kommunikasjonsplan.

Sparring om konkrete intervjuer.

Medietrening.

Nedenfor kan du se fakturaene med bilag:

Håndballforbundet presiserer at i bilagene der det refereres til enkeltmedier, betyr dette sparring med Kjøll og Lio i forbindelse med intervjuer.

De understreker at «Zynk og Nereng har ikke hatt kontakt med mediene eller delegater til idrettstinget på vegne av Norges Håndballforbund eller Berit Kjøll».

Kronikken det refereres til i bilagene, handler om et innlegg signert Obos-sjef Daniel Kjørberg-Siraj i Dagens Næringsliv med støtte til Kjøll. Sonberg har tidligere opplyst om at Zynk skrev et utkast til kronikken, før det ble sendt til Obos for videre redigering.

Kjøll: – Vi som har drevet prosessen

Prosjektgruppen besto av Kjøll, Lio, Kristin Kloster Aasen, Kathrine Mo, Nereng og Sonberg. De hadde fire møter.

Det første møtet var på Fornebu 23. april, mens det siste var 21. mai samme sted.

Både Sonberg og Nereng står oppført med en timepris på 2500 kroner.

Håndballpresident Kåre Geir Lio har tidligere understreket at PR-støtten ikke dreier seg «om strategisk påvirkning av delegater».

I en e-post til Aftenposten skriver Kjøll at det er hun selv sammen med Lio som har «drevet prosessen frem til selve valget fant sted», men at de i tillegg har «søkt noe bistand» fra Nereng og Sonberg.

– I tillegg fikk jeg praktisk hjelp av tidligere kollega Telenor, Kathrine Moe på frivillig basis. Og da jeg ba om det, fikk jeg idrettsfaglig kunnskap av tidligere kollega i Norges Rytterforbund og 1.-visepresident i NIF, Kristin Kloster Aasen, skriver Kjøll.

Idrettspresidenten forteller videre at hun fortløpende har «fått støtte og hatt alminnelige hyggelige samtaler og heiarop fra ulike kontaktflater i samfunnet generelt».

Grasrotreaksjoner

At et særforbund valgte å gå inn med pengestøtte for ekstern PR-hjelp, har vakt reaksjoner blant annet i enkelte breddeklubber.

Der påpekes det at pengebruken sender dårlige signaler nedover i Håndball-Norge.

Søndag stilte Aftenposten håndballpresident Lio en rekke spørsmål om pengebruken. Da forsvarte han prioriteringen.

– Hele forbundets økonomi skal håndteres med varsomhet. Dette mente vi var innenfor fordi vi hadde sagt at vi skulle fremme en kandidat. Da er det ikke urimelig at vi gir henne den hjelpen hun trengte, sa Lio.