Langt mellom norske lyspunkter i Tour de France: – Ikke gått så veldig bra

2019-utgaven av Tour de France har så langt hatt to norske høydepunkter:

Alexander Kristoffs spurt og påfølgende annenplass på 4.-etappe bak Elia Viviani.

Amund Grøndahl Jansens lagtemposeier med Jumbo-Visma.

Lars Petter Nordhaug har selv syklet det franske storrittet, og har i år vært ekspertkommentator for Eurosport. Han mener det er grunn til å forvente mer.

– For Kristoff og Boasson Hagen, som har vunnet etapper tidligere, og som har en kapteinsrolle i laget sitt, kan man håpe på etappeseiere. Det er også kun seier som gjelder for dem. Da er det dét som gjelder for oss som følger med også, sier Nordhaug.

Mistet opptrekker

Alexander Kristoffs trener og stefar, Stein Ørn, mener Kristoff har igjen to vinnersjanser. Det er tirsdagens etappe i Nîmes, og ikke minst, paradeetappen på Champs-Élysées.

– Champs-Élysées-etappen vant han i fjor, og det er en etappe han har gjort det bra på de siste årene, sier Ørn.

Christophe Ena / AP / NTB scanpix

Men først, etter en kjærkommen hviledag, er det 16. etappe til Nîmes. Den største forskjellen fra da Kristoff fikk spurten til å sitte på etappe fire, er at opptrekker Jasper Philipsen har kastet inn håndkleet. Det mener Ørn likevel kan slå ut til Kristoffs fordel.

– Ja, det kan være en fordel, under forutsetning at de andre ikke får like mye hjelp. Da kan han slåss direkte mot de andre, slik han har vært vant til. Det kan gjøre at han på en god dag kan vinne etappe 16, men han må gjøre alt rett, sier Ørn, før han utdyper:

– Philipsen er talentfull, men han har ingen trening som opptrekker. At opptrekket satt på annenplassen var flaks. Da fikk man til noe man ikke hadde forutsetning for.

Fakta: Norske etappeseiere i Tour de France Norske ryttere har gjennom tidene sørget for 17 etappeseiere i sykkelrittet Tour de France: * 2018 (1): 21. etappe (Alexander Kristoff) * 2017 (1): 19. etappe (Edvald Boasson Hagen) * 2014 (2): 12. og 15. etappe (Alexander Kristoff) * 2011 (4): 6. og 17. etappe (Edvald Boasson Hagen), 13. og 16. etappe (Thor Hushovd) * 2010 (1): 3. etappe (Thor Hushovd) * 2009 (1): 6. etappe (Thor Hushovd) * 2008 (2): 2. etappe (Thor Hushovd), 11. etappe (Kurt Asle Arvesen) * 2007 (1): 4. etappe (Thor Hushovd) * 2006 (2): Innledende prolog og 20. etappe (Thor Hushovd) * 2004 (1): 8. etappe (Thor Hushovd) * 2002 (1): 18. etappe (Thor Hushovd) * 1987 (1): 14. etappe (Dag Otto Lauritzen) Totalt har Hushovd ti etappeseiere. Boasson Hagen og Kristoff har tre, mens Arvesen og Lauritzen står med én seier hver.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Drømmetour for Jansen

Kristoff har totalt tre etappeseiere i Tour de France. Ørn mener det ikke er krise om han ikke kommer på toppen av pallen i år.

– Sett fra vårt perspektiv så har han vist hva han er i besittelse av. Han blir slått med små marginer. Etappe fire er en spurt han kunne vunnet, så han viser at han er rask og god nok. Han kan prestere i mange år til hvis han får riktige forutsetninger.

Lars Petter Nordhaug mener også at Kristoff kan dra fra Frankrike med god samvittighet.

– Jeg er ikke kritisk til Kristoff, men utenom hans prestasjon har det ikke gått så veldig bra. Annenplassen kunne vært en seier, og da hadde det vært snudd helt på hodet. Det er et toppspekket felt, og det er små marginer hele veien, men han later til å være i grei spurtform og har til dels vært med på notene i andre spurter.

BLI KJENT MED ALAPHILIPPES HISTORIE: Droppet ut av skolen for å følge drømmen. Nå er han Frankrikes nye sykkelhelt.

Individuelt mener imidlertid den tidligere proffrytteren at det er en annen nordmann som har hatt størst grunn til å være fornøyd med seg selv.

– Amund Grøndahl Jansens Tour de France har vært kjempebra. Han har en seier fra lagtempoen og han gjorde en kanonjobb på førstedelen av rittet. Så ble han syk og har slitt litt etter det, men han har virkelig vært delaktig. Så langt har Amund hatt den beste Tour de France, selv om annenplassen til Kristoff er imponerende. Amund har representert den norske mestertrøyen på en fin måte, sier Nordhaug.

Tom Hansen / NTB scanpix

Spår kapteinsrolle

Jens Haugland er sykkelsjef i Uno X. Han har virkelig latt seg imponere av Jansen.

– Amund har gjort en fantastisk jobb, innleder Haugland.

– Jeg vil si at han er utrolig viktig. Han anerkjenner systemet som han er en del av. Han blir en voldsom ressurs i et sånt lag, og fremstår som en utrolig klok rytter. Over tid har han blitt en betrodd kar i Jumbo-Visma, fortsetter sykkelsjefen.

Ørn mener Jansen peker seg ut til å bli et nytt norsk seiershåp på etapper i store sykkelritt. Men det er under én forutsetning: Han kan ikke forbli hjelperytter for lenge.

LES OGSÅ: Her er verdensmesterens gullråd til Kristoff

CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

– Amund har en del personlige forutsetninger og mentalitet som gjør at man kan ha troen på han som et kapteinsemne, men man mister fort evnen hvis man blir hjelperytter for lenge. Fysisk og mentalt kreves det helt forskjellige egenskaper for å være hjelperytter og kaptein. Det er forskjell på en lastebil og en sportsbil, sier Ørn.

Enn så lenge er det Kristoff og Edvald Boasson Hagen som er kapteiner på sine lag. Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm, begge UAE, og Odd Christian Eiking i Wanty er hjelperyttere, i tillegg til Jansen. Ekspertene er enige om at det er kun Kristoff og Boasson Hagen man eventuelt kan forvente en seier av.

– De har kjørt over noen fjell og skal kjøre over flere, så det vil være slitne spurterbein de neste etappene. Det profitterer Alex på. Edvald er ikke helt der han skal være, men kanskje kan Alex gjøre det. Vi får krysse fingrene, sier Uno X-sjef Jens Haugland.