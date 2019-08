SANDNES: Eivind Henriksen har hatt en strålende sesong så langt, og har kastet sleggen hele 78,25 meter tidligere i sesongen. Under fredagens konkurranse ble han nummer to med 74,55, et resultat han selv var godt fornøyd med.

– For oss sleggekastere var det ganske vanskelige forhold med den variable vinden. Den gjør at rotasjonene før selve utkastet kan by på litt problemer, sier han.