Jakob Ingebrigtsen løp fra storebror og rappet familierekorden

Jakob Ingebrigtsen slo storebror Filip og vant 800-meteren under Boysen Memorial. Samtidig knuste han sin personlige rekord.

Jakob Ingebrigtsen var sterkest på oppløpet og slo storebror Filip på 800-meteren på Bislett tirsdag. Trond Reidar Teigen, NTB scanpix

30. juni 2020 21:36 Sist oppdatert 6 minutter siden

Det var ventet at 19-åringen kom til å smadre sin egen bestenotering på 1.49,40 fra Zürich i 2017. Løpet på Bislett var nemlig Jakob Ingebrigtsens første på 800 meter utendørs siden han tok NM-bronse for tre år siden.

Det klarte han lett. Til slutt vant han løpet på tiden 1.46,44.

– Det var gøy med nesten tre sekunder personlig rekord. Når det er en 800-meter hvert tredje år, så er det viktig å benytte seg av den muligheten. Det er ikke så ofte vi tillater oss å løpe den, sa yngstebror Ingebrigtsen til Aftenposten etter løpet.

Med det tar han også over familierekorden på distansen fra Filip Ingebrigtsen. Den er på 1.47,79 fra nettopp Boysen Memorial i 2016.

– Jeg må ærlig si at det var ikke det jeg tenkte på. Men jeg ville ned på 1,46-tallet. Jeg kan sikkert løpe ennå litt fortere, men jeg følte ikke det var noe grunn til å risikere noe. Jeg er ekstremt godt fornøyd, sa Jakob Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen var mannen alle i intervjusonen ville ha tak i etter tirsdagens 800 meter. Trond Reidar Teigen, NTB scanpix

Personlig rekord også på Filip

Filip Ingebrigtsen har slitt med pollenallergi den siste tiden. Med 1.46,74 slo han likevel sin egen karrierebeste med over ett sekund. Før tirsdagens løp hadde 27-åringen kun to ganger tidligere presset seg under 1.48.

– Det gir meg veldig gode svar. Jeg har følt at jeg har hatt det inne, sa Filip Ingebrigtsen.

På Bislett handlet alt om Ingebrigtsen-brødrene på den siste halve runden. De øvrige løperne var ikke i nærheten i seierskampen. Kristian Uldbjerg Hansen sørget for at tredjeplassen ble dansk med tiden 1.48,42.

Andreas Roth hadde jobben som hare og sørget for at det ble holdt godt tempo underveis.

Jakob og Filip Ingebrigtsen etter tirsdagens løp. Trond Reidar Teigen, NTB scanpix

Føler familien motbeviste Rodal

Den norske rekorden på 800 meter tilhører Vebjørn Rodal. Med 1.42,58 tok han OL-gull i Atlanta i 1996.

Rodal har tidligere kommentert at Ingebrigtsen-brødrene må jobbe med fartsressursene sine. Med to blad Ingebrigtsen nede på 1.46-tallet mener Jakob Ingebrigtsen nå at de har bevist at det stempelet kan tas vekk fra familienavnet.

– Han har holdt seg lenge til det samme sitatet om at vi må jobbe med fartsressursene våre. Løper du 1.46, er det godt nok. Da må du ha de kvalitetene. Det er deilig å få dyttet det litt vekk.

Eldstebror suveren

Mandag vant eldstebror Henrik Ingebrigtsen 5000-meteren på Bislett suverent. Han satte årsbeste i verden med 13.19,65.

– Selv om det er få løp i år, er det gjevt å stå med årsbeste i verden. Under 13.20 er heller ingen selvfølge. Med en litt kjappere åpning kunne jeg kanskje gått ned mot 13.10. Jeg var pigg hele veien og slapp å gå helt i kjelleren, sa han til Aftenbladet etterpå.