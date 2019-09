Elleve poeng på fire kamper. Starten på Mathias Trettenes sitt comeback i Oilers har vært så bra som fansen drømte om.

Med to målgivende pasninger (og ett mål) i 7–1-seieren over Grüner forrige helg, rundet Tjensvoll-gutten 100 assist for Oilers, som den tolvte spilleren i klubbens historie.