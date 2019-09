En fullt fortjent seier etter en kamp som viste at de unge spillerne der 13 er 21 år eller yngre, har tatt nye skritt i riktig retning, men også en kamp som viste at nykommeren fra Sandnes, Lars Sigve Hamre, blir særdeles viktig for å gi laget flere dimensjoner – særlig i angrep.

– Helt konge, kommer det kjapt fra Hamre når vi ber om en kommentar til opplevelsen i sin første tellende kamp på hjemmebane for Nærbø.