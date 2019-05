KRISTIANSAND: – Jeg må si at jeg er imponert over Terje Marcussen. Han er et unikum. Alle klubber skulle hatt en som ham, sier Hergeirsson til Fædrelandsvennen.

Vipers har overrasket stort ved å spille seg helt fram til finalespillet – «Final four» – i Champions League, og møter lørdag verdens beste lag, Györ, i semifinalen i Budapest.