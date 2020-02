Tirsdag ble Braut Haaland hyllet for sine to nye mål da Dortmund slo Paris St. Germain 2–1 i Champions League. I ettertid har også hurtigheten til 19-åringen blitt et tema.

Et snaut kvarter ut i 1. omgang startet Braut Haaland en kontring med en heading fra 5-meteren på defensiv dødball. Deretter stormet han i angrep selv og distanserte så vel lagkamerater som motstanderne. Dessverre fikk han ikke ballen selv, men Sky Italia har målt en 60-meter i løpet til 6,64 sekunder – og topphastigheten til 38 km/t.