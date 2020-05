Om 1500 meter blir værende på programmet som en av hovedattraksjonene i fyrstestaten, vil etter alt å dømme både Jakob og Filip Ingebrigtsen bli invitert som fjorårets nest beste og tredje beste mellomdistanseløpere.

Henrik Ingebrigtsen er avhengig av at 3000 meter blir en del av opplegget for å bli med i Monaco, men det kommer flere sjanser.

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) og Diamond League har satt opp helt ny kalender for Diamond League 2020. Av den går det fram at flere stevner avlyses, ingen utøvere vil opptjene seg poeng underveis i stevneserien og finalen i Zürich avlyses.

Tirsdag ble det kjent at også arrangørene i London kansellerer. Stevnet i den engelske hovedstaden skulle gått 4.- og 5. juli.

Som Team Ingebrigtsen har spådd, vil sesongen strekke seg langt ut i oktober.

Her er den nye terminlisten:

August : Monaco (14.), Gateshead (16.) og Stockholm (23.).

Lausanne (2.), Brussel (4.), Paris (6. usikker), Roma/Napoli (17.), Shanghai (19.) Oktober: Eugene (4.), Doha (9.), Kina (17. bestemmer by senere).

Følgende stevner er allerede avlyst: Rabat, London og Zürich. Som plaster på såret, er Zürich allerede tildelt finalene i 2021 og 2022.

IAAF og Diamond League understreker at årets stevner blir annerledes enn vanlig, blant annet ved at det blir færre øvelser under hvert stevne.

Det kan også komme nye endringer grunnet ulike regler i ulike land.

Bislett Games blir avviklet i en helt spesiell form 11. juni, den opprinnelige datoen.