LILLEHAMMER: Klokken 13.51 fredag ettermiddag gikk Tom Tvedt på talerstolen. Idrettspresidenten valgte en følelsesladet tale etter en turbulent fireårsperiode. Åpenhetsdebatt, sterk kritikk og tøft press mot toppene har overskygget mange av sakene styret har ønsket å fronte.

I blå dress og rødt slips snakket Tvedt foran en fullsatt konferansesal på Lillehammer hotell. Om at «vår åpenhet er blitt en mal for andre», og at «jeg har reist mye, men det har dere lest om».