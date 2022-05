Rekdal: – Vi er megaskuffet

RBK-treneren lot seg begeistre av opphentingen i andreomgangen, men sier det ikke går an å slippe inn tre mål.

Det var stor forskjell på første- og andreomgangen til RBK på Lerkendal torsdag kveld. Kjetil Rekdal gjorde et trippelbytte for å få fart på sakene.

26. mai 2022 20:22 Sist oppdatert 20 minutter siden

Rosenborg 3–3 Haugesund

LERKENDAL: – Vi er megaskuffet over at vi ikke vinner selvfølgelig. Men i dag er det mange omstendigheter. Førsteomgangen vår er for dårlig. Vi får ikke til det vi skal og blir for passive. Vi lar Haugesund drepe tempoet i kampen. Så har du andreomgangen som er helt i andre enden. Det er en fantastisk omgang. Vi har gode innbyttere, kjører over dem og spiller en veldig god omgang. Vi kan lære ufattelig mye av denne kampen.