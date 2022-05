UDI: Brasiliansk Bremnes-spiller har bodd gratis og fått 1000 kroner i uken

– Vi har kun fått småpenger til mat, sier Leonardo Carvalho de Paiva.

Leonardo Carvalho de Paiva (til v.) og Michel Alexandrino dos Santos bor i et hus eid av treneren deres i Bremnes IL.

25. mai 2022 19:15 Sist oppdatert nå nettopp

For et par uker siden ble tre brasilianske fotballspillere på Bømlo fratatt passene sine av politiet etter mistanke om at de oppholdt seg ulovlig i Norge.

Onsdag ble det klart at UDI har bestemt at én av dem, Leonardo Carvalho de Paiva, skal utvises.