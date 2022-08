Rekdal: – Har makset det vi har til rådighet

RBK er i utgangspunktet ferdighandlet for i sommer, ifølge trener Kjetil rekdal.

Kjetil Rekdal utenfor Brakka tirsdag.

16. aug. 2022 17:11 Sist oppdatert nå nettopp

– Ja, vi kan si det. I utgangspunktet er vi det. Kommer det et bud på en av våre, kan det hende at vi må kaste oss rundt. Men per nå så har vi makset det vi hadde til rådighet.

Det sier RBK-trener Kjetil Rekdal på spørsmål om hvorvidt RBK er ferdighandlet for overgangsvinduet. Mandag ble den tredje signeringen for sommeren bekreftet.