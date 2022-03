Ødegaard roser sjefen

Martin Ødegaard mener fotballandslaget har tatt store steg under en «knallhard» Ståle Solbakken. Veien mot EM i 2024 starter med kampen mot Slovakia fredag.

Martin Ødegaard på pressetreff med landslaget på Ullevaal stadion tirsdag.

NTB-Espen Hartvig

22. mars 2022 16:03 Sist oppdatert nå nettopp

Landslagssjef Solbakken debuterte med 3-0-seier mot Gibraltar i mars i fjor, men hans første samlinger som sjef var tydelig kaospreget i koronatiden. Det var et ord også Ødegaard brukte på en pressekonferanse mandag.

Først på høsten begynte det å løsne for landslaget.

– Jeg føler absolutt at vi er inne på noe. De kampene vi gjorde på høsten i kvalifiseringen var veldig bra. Vi tok store steg, og nå er det er en positiv stemning rundt laget, sa Ødegaard til NTB om utviklingen på landslaget det siste året.

– Det virker som det er flere som tror på oss og liker oss. Det skal vi bruke, og så skal vi fortsette å utvikle oss og nå et mesterskap, la han til.

Hard sjef

Ødegaard møtte som førstemann til intervju av spillerne under denne landslagssamlingen. Den inneholder to kamper, mot Slovakia (fredag) og Armenia (tirsdag neste uke). De blir viktig trening for Norge før nasjonsligaen starter opp i juni.

Det er sju og et halvt år siden Ødegaard debuterte på A-landslaget som 15-åring. Han omtaler Solbakken som «knallhard på hva han ønsker».

– Vi har vist i flere kamper at vi kan matche gode lag. Vi har kommet et stykke, men vi må ta det et steg videre. Veien til EM starter nå, sa Ødegaard tre dager før årets første landskamp.

Den teller ikke inn i Uefas nasjonsliga eller EM-kvalifiseringen.

Jevnt og tøft

Neste europamesterskap spilles i Tyskland om to år og vil bestå av 24 lag. Ødegaard er enig med Solbakken om at fotballen må passe seg for at fremtidige sluttspill ikke eser ut for mye.

– Det bør være gjevt å komme til et mesterskap. Det skal være jevnt og tøft. Jeg har ikke noe stort ønske om at det skal bli masse flere lag. Det bør være vanskelig og stort å klare det, sa Ødegaard til NTB.

Han har lagt bak seg flere solide måneder i Arsenal. Drammenseren får mye ros for sin kreative rolle i et lag som blomstrer og har lagt beslag på fjerdeplassen i Premier League.

Norge har ikke spilt et seniorsluttspill for menn siden EM 2000. Da var Ødegaard halvannet år gammel.

Arsenal-spilleren står med 37 landskamper og ett mål for Norge.

Privatlandskampen Norge-Slovenia sendes på TV2 fredag 18.00.

Fakta Herrelandslagets kamper 25. mars: Slovakia (h, privatlandskamp) 29. mars: Armenia (h, privatlandskamp) 2. juni: Serbia (b, Nations League) 5. juni: Sverige (b, Nations League) 9. juni: Slovenia (h, Nations League) 12. juni: Sverige (h, Nations League) 24. september: Slovenia (b, Nations League) 27. september: Serbia (h, Nations League) Vis mer