Marco fikk ME som tiåring. Nå er han norgesmester.

For ti år siden måtte han ha et eget hvilerom på skolen. Nå er Marco Lyngstad (22) en av Norges sterkeste menn.

Musikken dundrer inn i ørene til Marco Lyngstad mens han løfter de tyngste vektene.

Våren 2009 ble ti år gamle Marco Lyngstad syk. Han orket lite, var slapp og kunne bli dårlig dersom han tok seg ut. Sommeren året etter fikk han diagnosen kronisk utmattelsessyndrom. Det var vanskelig å takle for en gutt som bare ville leke med vennene sine og gjøre det samme som de gjorde.

Begrenset aktivitetstid

Han fikk beskjed om at han måtte ta det rolig i en lang periode, og det ble laget en detaljert plan for hvor aktiv han kunne være. I begynnelsen fikk han for eksempel bare lov til å gjøre lekser i ti minutter hver dag, og han hadde begrenset med tid til å være med venner.

De gangene han valgte ikke å lytte til morens beskjed om å ta det rolig, ble han dårlig, kastet opp og var slapp. Han kunne bruke flere dager på å komme seg igjen.

På skolen hadde han et eget hvilerom som han brukte deler av dagen.

Fakta Dette er ME CFS/ME (kronisk utmattelse/myalgisk encefalomyelitt) er en kompleks sykdom uten kjent årsak (ME i dagligtale). Hovedproblemet er langvarig og til tider invalidiserende utmattelse.

Nær 6000 mennesker i Norge lider av ME, målt etter strenge kriterier for diagnose. Forekomsten er høyest blant jenter i alderen 15 til 19 år og blant voksne i 30-årene. Vis mer

Sakte ble aktivitetstiden utvidet. Det var en vanskelig og tidkrevende prosess, forklarer Lyngstad. Dersom det viste seg at kroppen tålte et viss aktivitetsnivå, ble det forsøkt å legge til litt mer aktivitet. Noen ganger gikk det bra, andre ganger dårlig.

– Hadde ikke vært for mamma og pappa vet jeg ikke om jeg hadde klart det. Det var de som holdt meg igjen når jeg ville for mye, sier Lyngstad.

Lyngstad løftet 182,5 kilo i benkpress. Det var med på å sikre han norgesmestertittelen i junior-NM.

Fokuserte på seg selv

Nå, tolv år etter at han fikk ME-diagnosen, løftet han seg til gull i sitt første junior-NM i styrkeløft.

– Det har nesten ikke gått opp for meg ennå. Det er veldig stort, sier Lyngstad.

Styrkeløft er en idrett bestående av øvelsene knebøy, benkpress og markløft. Antall kilo oppnådd i øvelsene summeres, og gir sammen med kroppsvekt grunnlaget for en kalkulert poengsum

Idretten handler ifølge Lyngstad om å trene frem mot et stevne. På stevnet skal du vise hva du har trent deg opp til så langt. 22-åringen mener det ikke nytter å se på hva konkurrentene løfter underveis i konkurransen, men heller bare fokusere på deg selv. Det var også taktikken hans under NM.

– Jeg snakket ikke med noen av de andre og så ikke hvor mye de skulle løfte. Jeg var bare veldig fokusert på det jeg skulle gjøre, sier han.

Han varmer opp med det han beskriver som lette vekter.

– Aldri trodd for ti år siden

Styrkeløfteren bruker samme teknikk ved vektene i treningsstudioet som han gjorde for å bli frisk fra ME, en sykdom som det kan ta flere år å bli frisk fra. Lyngstad var syk i fem år. Først på slutten av ungdomsskolen, begynte han å takle et normalt aktivitetsnivå igjen.

– Sakte, men sikkert legger du stein på stein. Du kan ikke gå for fort frem, da går du på en smell. Jeg gjorde det på den måten og det fungerte. Det tok tid, men jeg ble frisk, sier han.

Lyngstad bruker et belte for ekstra støtte til mage og rygg når han løfter tungt.

Planen om å fokusere på seg selv ble en suksess i NM.

Han løftet 285 kilo i knebøy, 182,5 kilo i benkpress og 290 kilo i markløft. Totalt løftet han 757,5 kilo, og sikret seg dermed NM-gull og årsbeste resultat uavhengig av årsklasse for utøvere i vektklasse over 120 kilo.

– Det hadde jeg aldri trodd for ti år siden. Det er ganske stort for meg som ikke trodde jeg kom til å være flink i noe som handlet om idrett eller fysisk aktivitet.

Han har lært mye om livet som ME-syk, som han har tatt med seg videre i livet. Den ferske norgesmesteren mener det er klokere å forbedre seg sakte, enn i rykk og napp.

– Du kan ikke stole på flaks. Hvis du heller legger inn litt og litt arbeid kan du være sikker på at det lønner seg til slutt, sier han.