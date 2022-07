Bernard Lagat hyller Jakob Ingebrigtsen: Slik kan nordmannen bli historisk

Bernard Lagat (47) er en av tidenes største løpestjerner. Nå følger han Jakob Ingebrigtsens (21) jakt på rekordene han selv var med å skape.

LEGENDENS DOM: Bernard Lagat deler sine spådommer for hvordan Jakob Ingebrigtsen kan kopiere ham selv og kanskje til og med true verdensrekorden på 1500 meter.

16 minutter siden

I VM skal Jakob Ingebrigtsen forsøke noe bare én mann har klart før ham. I Osaka i 2007 vant kenyansk-amerikanske Bernard Lagat både 1500 meter og 5000 meter under friidretts-VM.

– Hvis jeg hadde visst at det kunne bli en historisk dobbel, ville det gitt ekstra press, men ingen journalister snakket om det, forteller Lagat til VG.

Ingebrigtsens første finale er klokken 04.30 natt til onsdag på 1500 meter. En eventuell 5000 meter-finale går klokken 03.05 natt til mandag 25. juli.

– Når Ingebrigtsen kommer til Eugene, vet han at noen klarte det i 2007. Men press er ikke et problem for ham, han er laget av en annen materie, sier han om det norske håpet.

Lagat har seks VM-medaljer og to OL-medaljer på merittlisten. I tillegg er han tidenes nest raskeste på Ingebrigtsens favorittdistanse, 1500 meter. 3.26,34 lyder friidrettslegendens personlige rekord. Nesten to sekunder raskere enn sandnesguttens 3.28,32.

Fakta Jakob Ingebrigtsens løpsprogram i VM 20. juli kl. 04.30: 1500 meter, finale

22. juli, kl. 03.10: 5000 meter, innledende heat

25. juli kl. 03.05: 5000 meter, finale Vis mer

Det er ikke alltid tidsskjemaet i store mesterskap gjør det mulig å doble på distansene. Men under sommerens VM i Eugene i Oregon er det fem dager mellom finalene. Det gjør det enklere for utøverne å være på topp i begge løpene.

På 1500-meter mener Lagat det er 90 prosent sjanse for Ingebrigtsen-seier.

– Han kan løpe fort fra start og likevel være komfortabel. Han kan lede hele veien, mener amerikaneren, som nå jobber som friidrettstrener ved University of Arizona.

Det er på 5000 meter den største utfordringen oppstår om Ingebrigtsen skal kopiere Lagats bragd fra 2007. Et råsterkt felt ledes an av OL-mester og verdensrekordholder Joshua Cheptegei fra Uganda. I 2021 slo imidlertid Ingebrigtsen uganderen i Firenze.

EUROPAREKORD: Jakob Ingebrigtsen løp inn til europeisk rekord på 5000 meter da han vant i Firenze i fjor.

På samme måte som 1500-meterløper Ingebrigtsen trer opp, kommer også OL-mester på 10 000 meter Selemon Barega fra Etiopia ned for å konkurrere på den halve distansen.

– Konkurransen i dag er tøffere og folk er smartere, sier Lagat om VM-feltet og husker tilbake til sin egen VM-seier på 5000 meter.

47-åringen spesialiserte seg på 1500 meter og hadde allerede sikret det første gullet da 5000 meteren i Osaka sto for tur. Året i forveien hadde Lagat slitt med en vond mage og legene fant ikke ut av problemet. Nærmest ved et lykketreff spurte en nabo om han ikke tilfeldigvis var laktoseintolerant.

Det ble slutt på te med melk, men utenomsportslig bråk hadde også vært et hinder i lengre tid. I prosessen med å bytte statsborgerskap fra kenyansk til amerikansk hadde Lagat blitt nektet å stille til start i Helsinki-VM i 2005. Dagen før Osaka-VM ble han endelig klarert til å løpe for USA.

– Det ble en personlig greie og jeg løp med mye sinne. De hadde holdt meg tilbake, men nå var det min tid til å skinne, forteller han.

På 5000 meter måtte Lagat kjempe mot den nåværende verdensrekordholderen på maraton Eliud Kipchoge om seieren. Tidenes mestvinnende langdistanseløper Mo Farah truet også, men rivalene hans hadde holdt et for lavt tempo underveis.

– De løp for sakte for lenge, og da vinner 1500-meterløperne, sier Lagat, som knuste konkurrentene med en sterk spurt.

FØRST I MÅL: Lagat krysset målstreken først på 5000-meteren i VM i 2007. Eliud Kipchoge fulgte like bak.

Han mener det også er Ingebrigtsens eneste håp om han også skal lykkes mot de seigere, mer utholdende utøverne, som kan holde et høyere tempo fra start.

– Hvis de begynner å spille et spill, er spillet allerede over. Er Jakob fortsatt med fire runder før slutt, vinner han. Hvis alle løper på Jakobs premisser, kan man like godt begynne å tenke på hvem som blir nummer to, konkluderer friidrettslegenden.

Lagat regner Cheptegei som favoritt på 5000 meter, men tror Ingebrigtsen vil skape frykt.

– Folk vet at han kommer til å være der, og det er skremmende for mange. Du ser det på ansiktene på folk, og atmosfæren blir annerledes, forteller den rutinerte løperen.

Jakob Ingebrigtsens personlige rekorder på 1500- og 5000 meter utgjør tidenes nest raskeste dobbel i øvelsene. Bare Hicham El Guerroujs tider er lavere regnet sammen. Marokkaneren er verdensrekordholder på 1500-meteren og vant 1500/5000-dobbelen under OL i 2004.

RIVALER: El Guerrouj var Lagats fremste konkurrent. Her fra finalen på 1500 meter i OL i 2004, hvor El Guerrouj vant foran Lagat.

Nordmannen er tidenes 14. raskeste på 5000 meter og åttende raskeste på 1500 meter – en sammenlagtplassering ingen andre kan matche. 17 år gammel vant han nettopp denne dobbelen i friidretts-EM.

Til tross for aldersforskjellen har Lagat løpt side om side med Ingebrigtsen-brødrene én gang: under Kipchoges vellykkede forsøk på å bryte totimersgrensen på maraton i 2019. Den USA-baserte løpekongen har også møtt den norske løpefamilien, som i The New York Times beskrives som «Norges Kardashians», flere ganger og blitt stor tilhenger av deres «down to earth»-mentalitet.

– Jeg liker de veldig godt, de er som barn for meg. Jakob har gjort en fantastisk jobb og er moden for alderen. Han har blitt best, men uten å bli arrogant. Han opptrer med stil og eleganse. Når du kan konkurrere på den måten, er du «my guy». Han er ikke stor i kjeften, men lar beina snakke, roser Lagat.

MARATONREKORD: Kipchoge i front, sammen med en drøss av hjelpere. Deriblant Ingebrigtsen-brødrene og Bernard Lagat. Kenyansk-amerikaneren mener Jakob Ingebrigtsen vil trenge lignende hjelp om han skal slå verdensrekorden på 1500 meter.

Han hadde en enorm konkurrent i El Guerrouj, som slo Lagat i 18 av 20 dueller på 1500 meter. For Ingebrigtsen har Timothy Cheruiyot vært nemesisen, og OL-seieren i Tokyo var første gang nordmannen maktet å slå kenyaneren.

Etter å endelig ha passert Cheruiyot som dagens 1500-meterkonge, har Ingebrigtsen flere ganger blitt spurt om muligheten for verdensrekord. Gapet til El Guerroujs rekord på 3.26 blank er stort, ifølge Ingebrigtsen, som i første omgang vil prøve å se 3.27-tallet for første gang.

Jakob Ingebrigtsens 1500 meter-finale sendes på NRK 1 klokken 04.30 natt til onsdag 20. juli.