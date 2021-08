Mamma Tone: – Gjert går i bresjen for resten av oss

TOKYO (VG) Tone Ingebrigtsen (51) roser ektemannen Gjert Ingebrigtsen (55) for at står opp for resten av familien.

TAR STØYTEN: Gjert Ingebrigtsen stilte opp for norske mediene dagen før finalen i OL.

I Tokyo har Jakob og Filip Ingebrigtsen fortalt om hvordan faren måtte blåse seg opp og ta noen kamper for dem i OL-byen.

Etter semifinalen på 1500 meter klaget faren på at sønnen ikke ville dele sin taktikk med ham, og Jakob Ingebrigtsen uttrykte til norske journalister at «jeg må være så ærlig å si at jeg blir provosert når noen snakker til meg om taktikk». Men innrømmet samtidig: «Han prøver å hjelpe».

I sin bok ««Alltid mamma – livet med Team Ingebrigtsen» (Aschehoug), skrevet i samarbeid med Kristin M. Hauge, skriver Tone Ingebrigtsen at Gjert er en sint mann, men overfor VG er hun samtidig klar på at han er blitt mildere med årene.

«Gjert er en sint mann, men han trenger ikke å være det. Ofte føler jeg at han har «nei» som et innebygd, automatisk svar. Ofte er han så overarbeidet, så opptatt av at løperguttene skal lykkes med sine overordnede mål, at han sliter under presset fra omgivelsene og seg selv», heter det i boken.

«Mildere med årene»

Hun trekker i boken frem flere episoder mellom pappa Gjert og sønnen Jakob når det gjelder Jakobs kjæreste Elisabeth Asserson:

«Han er nok blitt litt mildere med årene, men utenfra ser det kanskje ikke sånn ut. Jeg vet at det har sett i overkant tøft ut på tv, som da Gjert kommanderte Elisabeth til å reise rett hjem fra oss til seg selv fordi hun var forkjølet. Den gangen var de så unge og forelsket og tenkte seg ikke om. Det var jo helt riktig at hun ikke kunne overnatte eller være på besøk når hun var forkjølet, men Gjert kunne ha sagt det på en annen måte».

Til VG utdyper Tone Ingebrigtsen:

– Ja, Gjert er blitt mildere med årene. Jeg vil påstå det. Guttene vokser, blir eldre, får barn og familie. Ting forandrer seg. Da må også treneren innse at ting forandrer seg. Det er litt vanskelig for en trener å innse at det ikke er det samme å være borte i seks uker nå, hverken for dem eller familiene deres.

– Derfor må de finne en balanse på alt. Gjert har nok hatt en tendens til å hisse seg opp og irritere seg over sånne ting – han er en sånn person. Men noe gidder han ikke lenger å hefte seg med.

Tone Ingebrigtsen er samtidig opptatt av å rose mannen for den rollen han har i Team Ingebrigtsen:

– Det er godt for oss å ha en person som går i bresjen for resten. Han får til det meste. Ting henger gjerne litt sammen. Og det er kanskje også derfor at en del mener han er sint.

– En svakhet

Når VG spør Gjert Ingebrigtsen dagen før finalen om han føler et ansvar for å stå opp for de andre i familien, svarer han:

– Det er vel en svakhet jeg har. Jeg er ikke konfliktsky. Jeg tar gjerne en kamp for hvem som helst, ikke bare familien. Men selvfølgelig kjenner jeg et spesielt ansvar for familien, hvis jeg finner det nødvendig.

Jakob Ingebrigtsen uttrykte mye av det samme da Sandnes-trioen møtte norske mediene i Tokyo sist søndag:

– Det er ikke gøy å ha Gjert mot seg, men det er godt å ha ham på lag. Om vi synes det er for mye ventetid, kan vi ta en setning på det – da løper han av gårde for å ta noen. Det er fint for oss.

Etter at Team Ingebrigtsen kom til Tokyo, fyrte Gjert Ingebrigtsen seg opp over japansk regelrytteri. Han innrømmer at det ikke var så lurt:

– Ingenting av det jeg har hisset meg opp for, har hjulpet. Jeg må bare slutte med det, for jeg kaster bort mye energi.