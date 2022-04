Gilje Nordås glad for å ha Gjert for seg selv: – Fungerer utmerket

BISLETT STADION (VG) Med sønnene ute av bildet, får Narve Gilje Nordås (23) tettere oppfølging av Gjert Ingebrigtsen. Det er 23-åringen veldig fornøyd med.

13. apr. 2022

I et spesialdesignet løp for Henrik Ingebrigtsen, var det Narve Gilje Nordås som stjal showet. På 10.000-meteren på Bislett Stadion rykket rogalendingene fra konkurrentene og klarte EM-kravet på distansen (28.15,00) med tiden 28.04,42.

Vinneren var fornøyd med resultatet, men forteller at han er midt i en tung treningsperiode. Han lover at det er mye mer i vente:

– Dette er langt fra toppform. Alle som ser på kan bare slappe av, det er forhåpentligvis mer å gå på når sesongen kommer, sier 23-åringen til VG.

Gilje Nordås trenes av Gjert Ingebrigtsen. Han har hatt stor suksess som trener for sønnene, men i februar skilte partene lag. Henrik Ingebrigtsen har fått større ansvar i teamet, i en koordinatorrolle, og har tidligere fortalt VG at han håper Gjert «bare kan være far».

Etter seieren kom Nordås med følgende melding til de bilinteresserte brødrene:

Uten Ingebrigtsen-brødrene på trening, føler Gilje Nordås at han får bedre oppfølging av Gjert Ingebrigtsen.

– Du ser jo at det fungerer utmerket. Dette er bare gjennomkjøring, så du kan bare tenke deg hva som kommer. Etter at han sluttet trene sønnene, så har vi fått enda bedre dialog. Det er en enda bedre oppfølging. Jeg føler samtalen mellom meg og han er slik at vi klarer å tilrettelegge best mulig. Nå fungerer det bedre enn det noen gang har gjort, sier han.

– Opplegget er mer skreddersydd for deg?

– Ja, det kan du si. Nå er det kun meg, og den treningen som er best for meg. Når du er en gruppe, så vil du tilpasse etter hverandre. Det er jo en fin ting, men nå er det kun meg og min trening, og det er som er best mulig for meg og min sesong, sier den ambisiøse løperen.

Da Friidrettsforbundet 2. februar fortalte at Gjert Ingebrigtsen var sykmeldt og måtte trappe ned som trener, fungerte han ikke som Gilje Nordås’ trener. Fem dager senere var dette endret, og Ingebrigtsen hadde startet opp igjen som trener for Gilje Nordås. 23-åringen har også fortalt at Per Svela fortsatt trenes av Ingebrigtsen, noe Svela selv ikke har ønsket å kommentere.

– Savner du Henrik, Filip og Jakob på treningsbanen, eller er det bare deilig å ha ham for seg selv?

– Både og. Du får jo alltid bedre kvalitet dess flere folk som er på samme nivå. Samtidig begynte jeg å gå litt lei av bilsnakket på slutten. Det er godt å få en pause fra det, spøker Gilje Nordås.

– Men vi snakker sammen når vi treffer hverandre. De dukker opp på trening her og der, og vi har en god tone og en god relasjon, fortsetter han.

Selv om de ikke offisielt har samme trener lenger, er det nemlig ikke helt fritt for kontakt mellom Gilje Nordås og løpebrødrene. I slutten av februar la Marius Vedvik ut en økt på treningsappen Strava hvor han hadde selskap av Gilje Nordås, Svela og Jakob og Henrik Ingebrigtsen.

– Det er godt observert. Det må jeg si. Vi hadde en langtur etter at Per prøvde seg på VM-kravet på 3000. Det var god stemning da. Vi får til noen økter i ny og ne. Det er kjekt det, smiler vinneren fra Bislett.

Selv om han klarte EM-kravet på 10 000 meter, betyr ikke det at Sandnes-løperen har planer om å stille til start på distansen i München i august. Samtidig kommer han med en selvsikker, men beroligende melding til konkurrentene:

– Til alle som ikke har tatt kravet og tenker på å ta det: Ikke bekymre dere – det er bare til å ta kravet, jeg kommer ikke til å springe. Mest sannsynlig. Men nå har jeg i hvert fall muligheten, avslutter han.