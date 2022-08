RBK-talentet skrev ny kontrakt: – Skikkelig stort

Pawel Chrupalla har signert kontrakt med Rosenborg ut 2024.

Trondheim 20220723. Pawel Chrupalla scorer 3-0 under eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Tromsø på Lerkendal Stadion.

24. aug. 2022 20:07 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter klubben selv på sin Twitter-konto.

– Det er skikkelig stort å skrive under for Rosenborg. Det er noe jeg har jobbet for helt siden jeg kom til klubben, sier han.