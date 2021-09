Treneren legger diskusjonen død: Her er Branns nye kapteinsteam

Daniel Pedersen og Petter Strand får selskap av en ny spiller i teamet.

Kaptein Daniel Pedersen deltok på det famøse nachspielet på Stadion. Nå er det klart at han fortsetter i samme rolle.

7. sep. 2021 13:25 Sist oppdatert nå nettopp

I forrige uke gjennomførte Brann samtaler internt om hvilke spillere som skulle utgjøre klubbens tre mann store kapteinsgruppe.

Kaptein Daniel Pedersen var en av de tolv som var til stede på det etter hvert grundig omtale nachspielet på Stadion natt til 10. august.

Visekaptein Kristoffer Barmen fikk sparken fra klubben i etterkant.

Siden har debatten gått. BT-kommentator Anders Pamer har vært blant dem som har ment at dansken ikke lenger kan være Branns kaptein.

Treneren selv har vært litt avventende.

I treningskampen mot Sogndal lørdag bar Pedersen kapteinsbindet igjen. Med det la Eirik Horneland saken død.

– Daniel er kaptein, og han har med seg Sivert (Heltne Nilsen) og Petter (Strand), sa Horneland etter Branns trening tirsdag.

Det betyr med andre ord at Pedersen og Strand fortsetter i rollene de allerede hadde, som to av tre i Branns kapteinsgruppe, mens Nilsen fyller Barmens tomrom.

Nilsen var for øvrig også blant de tolv nachspieldeltakerne.

– Står for noe Bergen kan stille seg bak

I etterkant av nachspielet fikk samtlige spillere som var til stede en skriftlig advarsel.

– De har fått sin straff fra klubben. Vi er trygge på at vi nå kan gå videre, vi er trygge på at de har lyst til å være med å bære et tungt lass og bidra positivt i høst, sier treneren.

Horneland vil ikke gå nærmere inn på hva forrige ukes samtaler innebar.

– Vi må få ha en del ting for oss selv. Vi har jobbet oss gjennom alt sammen, og vi ser positivt på det som skal skje i høst. Det er mange som har lyst til å revansjere seg, og mange som har lyst til å vise at de står for noe som supporterne og hele Bergen kan stille seg bak.

Eirik Horneland legger kapteinsdiskusjonen i Brann død.

Fikk beskjed denne uken

Sivert Heltne Nilsen startet på sin andre periode som Brann-spiller i august i år. Han overtok kapteinsbindet da Pedersen ble byttet ut mot Strømsgodset 21. august. Nå har altså treneren besluttet at 29-åringen er tiltenkt en mer permanent rolle som en av lagets ledere.

– Jeg er veldig takknemlig for å være en del av det (kapteinsteamet), sier Nilsen til BT.

Han forteller at beskjeden kom først denne uken. Nå skal han prate med Pedersen og Strand om hvordan oppgaven skal løses i praksis.

– Det er litt opp til hver enkelt hvordan man løser en lederrolle. Man kan ikke gå rundt og være enn annen enn den man er selv. Daniel løser det på sin måte, som jeg synes er god.

Sivert Heltne Nilsen var kaptein i svenske Elfsborg.

– Har du noen umiddelbare tanker om hva en sånn lederrolle vil innebære for deg?

– Det er selvfølgelig å hjelpe laget best mulig og ta poeng, ta tak i ting hvis noe ikke er godt nok, og forsterke det som er bra. Det er det handler om, å skape resultater, sier Nilsen.

Pedersen var for øvrig ikke på Branns trening tirsdag. Han og Runar Hove hadde fri etter å ha tatt korona-vaksine dagen før.