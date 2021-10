Lewis Hamilton raste mot teamet sitt - mistet VM-ledelsen

Finnen Valtteri Bottas (32) tok sin tiende Formel 1-seier - mens Max Verstappen (24) overtok VM-ledelsen fra Lewis Hamilton (36) etter søndagens Tyrkia Grand Prix.

Valtteri Bottas foran Max Verstappen i søndagens Tyrkia Grand Prix.

10. okt. 2021 15:34 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det var et merkelig Tyrkia Grand Prix der det var veldig vått på banen fra start - og det tørket ikke nok opp til at førerne kunne bytte til mønsterløse slicks-dekk. Bottas tok sin første seier for året.

Verstappen ligger nå seks poeng foran Hamilton i VM-sammendraget. De ble henholdsvis nummer to og nummer fem.

Mercedes trodde en stund at Lewis Hamilton kunne kjøre på de samme dekkene hele løpet - men etter 51 av 58 runder valgte de likevel å ta inn briten for dekkskifte.

Lewis Hamilton var slett ikke enig i avgjørelsen til Mercedes-ledelsen. Han mente det hadde vært bedre å droppe dekkskiftet:

– Vi burde ikke kommet inn. Det var det jeg sa!

– La meg være, skrek han til slutt i team-radioen.

Les også Lewis Hamilton innser at det aldri blir noe av «drømmen» Ferrari

– Kanskje hadde teamet likevel rett, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen på direkten.

På forhånd skilte det to poeng i VM-sammendraget - med fordel Hamilton foran Verstappen. Nå har nederlenderen 262,5 mot Hamiltons 256,5.

– Det har vært tett hele året. Og det blir sikkert en ny tøff duell med Mercedes i USA, sier Verstappen i arenaintervjuet.

– Det var et vanskelig løp. Du måtte hele tiden tenke på dekkene.

Banen i Istanbul er 5,3 km lang, har store høydeforskjeller og noen heftige svinger. Det var vått da løpet startet, og førerne startet på intermediate dekk.

Valtteri Bottas hadde beste startspor - fulgt av Max Verstappen. Lewis Hamilton var best i kvalifiseringen - men teamet valgte å bytte forbrenningsmotoren på bilen hans og han ble derfor straffet med ti plasser på startplata. Det betydde at han hadde startposisjon nummer 11.

Den regjerende verdensmesteren valgte likevel å være forsiktig i starten - på vått underlag. Han lå lenge bak Yuki Tsunoda, men presterte en imponerende forbikjøring på ytteren. Deretter passerte han Lance Stroll og Lando Norris - og så Pierre Gasly, noe betydde at han hadde avansert fra 11. plass til 5. plass i løpet av de 15 første rundene.

Lewis Hamilton vinker til publikum før løpet.

Men det hadde kostet dekk, og Hamilton meldte til depotet at mønsteret på dekkene hadde blitt slitt.

Lengst fremme i feltet holdt Verstappen overraskende godt følge med Valtteri Bottas - og Charles Leclerc i Ferrari lå heller ikke langt bak på sin 3. plass.

De fleste prøvde å drøye dekkskiftet så lenge som mulig - i håp om at det skulle tørke opp nok til at de kunne kjøre på mønsterløse slicksdekk. Men banen tørket ikke opp fort nok.

Sebastian Vettel tok en råsjanse, byttet til slicksdekk og endte som rundingsbøye. Han måtte bite i det sure eplet og sette på et nytt sett med intermediate-dekk og tapte dermed veldig mye.

Les også Hamilton i luksus-kilt før Tyrkias Grand Prix: – Det er ganske utfordrende

Verstappen og Hamilton ble etter hvert liggende som nummer tre og fire - og som nummer to og tre etter at Charles Leclerc hadde skiftet dekk. Det var nærmest perfekt for Hamilton med tanke på straffen for motorbyttet. Men så ble det altså dekkskifte og 5. plass på den regjerende verdensmesteren.

Carlos Sainz jr og Daninel Ricciardo startet helt bakerst etter å ha byttet både motor og andre deler - på samme måte som Max Verstappen i Sotsji. Sainz imponerte voldsomt og tok seg opp til 10. plass før 15 runder var kjørt. Spanjolen ble til slutt nummer åtte og ble kåret til «dagens fører» for første gang i sin karriere.

Lando Norris hadde noe å bevise etter sin pit-tabbe sist løp. McLaren-føreren startet i syvende startspor og ble liggende der.

Resultatet: