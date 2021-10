Øystein Pettersen ble fløyet til Riksen med hjernehinneblødning

Det ble slått full alarm da Øystein Pettersen (38) ankom Lillehammer sykehus forrige uke. Mens han ventet på luftambulansen, som skulle ta ham til Rikshospitalet, ringte han kona Ellen. – Glad i deg. Pass på ungene, sa OL-vinneren.

EN UKE PÅ SYKEHUS: Øystein Pettersen har vært på sykehus i Lillehammer og Oslo etter en hjernehinneblødning. Nå er han hjemme igjen hos kone og barn i Lillehammer.

Langrennsløper Øystein Pettersen fikk akutt vondt i hodet under en sykkeltur forrige torsdag formiddag. Noen timer senere ble det slått fast at han hadde hatt en blødning i hodet.

Dagen hadde startet fint for Oslo-mannen, som har flyttet til Lillehammer sammen med familien. 38-åringen, ofte kalt «Pølsa», hadde levert barna på skolen og fullført et prosjekt. Han hadde noen ledige timer før han skulle spille inn podkast.

– Jeg hadde lue under sykkelhjelmen. Det var kaldt. Så fikk jeg ordentlig vondt i hodet. Er det noe galt med hjelmen? Strammer hjelmen? Jeg løftet på skruen som strammer hjelmen. Det funket ikke, sier Øystein Pettersen i podkasten «Gode Dager», som han har sammen med kameraten Hans Olav Ingholm.

– Jeg står foran en utfordring

VG har hørt den sterke podkasten som kommer ut fredag (i dag), og fått tillatelse til å gjengi innholdet.

Pettersen ble utskrevet fra sykehuset onsdag. Han har bestemt seg for at han skal bli som han var før dette skjedde. Men han er gripende ærlig i podkasten på at han ikke vet når det skjer.

– Jeg står foran en ordentlig utfordring (...). Jeg skal komme styrket ut av det. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar. En måned, et halvt år eller ett år, sier Pettersen.

HEIA PAPPA: Øystein Pettersen fikk besøk datteren Oda (9) og sønnen Sigurd (6) på Rikshospitalet i Oslo.

Tilbake til sykkelturen. Pettersen forsto at det bare var å komme seg hjem. Fortest mulig. Han parkerte sykkelen og tok av seg hjelmen.

– Da var det nesten som om jeg ble skutt i hodet, forteller Pettersen.

OL-vinneren, fra lagsprinten med Petter Northug i 2010, måtte lukke øynene. Når han rørte på seg kastet han opp av smertene. Han lurte på om det kunne være lavt blodsukker. Han drakk litt sportsdrikk, spiste en sportsbar og la seg på sengen. Han kastet opp igjen.

Ifølge lommelegen.no er tilstanden svært alvorlig, og dødeligheten ved subaraknoidalblødninger (hjernehinneblødning) er høy, omtrent 20-40% dør allerede før ankomst til sykehuset.

Fakta Dette er hjernehinneblødning: En hjernehinneblødning oppstår når en utposning (aneurysme) på en pulsåre i hodet sprekker. Disse arteriene forløper i væskerommet mellom hjernehinner og blødningen kalles derfor også hjernehinneblødning. Symptomer på hjernehinneblødning: Symptomene kommer brått, oftest uten forvarsel. De fleste opplever en lynaktig, voldsom kraftig hodepine, ofte ledsaget av kvalme, brekninger og følelse av at nakken blir stiv. I noen tilfeller følger bevissthetstap og/eller kramper. Kilde: Oslo Universitetssykehus. Vis mer

Den pensjonerte toppidrettsutøveren kastet opp når han fikk lys i øynene. Han kastet opp når han rørte på seg. Han ringte en kamerat som er lege og mer eller mindre nabo. Like etter var han på akutten på Lillehammer sykehus. CT (et bilde tatt av bestemte områder på kroppen ved bruk av røntgenstråler) avslørte en blødning i hodet. Han ble fløyet til Rikshospitalet.

– Jeg snakket med Ellen. Jeg sa: Glad i deg, pass på ungene, sier Pettersen i podkasten.

Mye oppkast

Han ankommer Rikshospitalet med en ny runde oppkast. Han hadde hatt en hjernehinneblødning. Men legen finner ikke noe sår på hjernehinnen. Han slipper operasjon. Fredag for en uke siden fikk han beskjed om at han var utenfor livsfare. Det går bra.

OL-GULL: Øystein Pettersen (t.v.) og Petter Northug vant lagsprinten i Vancouver for drøyt elleve år siden.

På Rikshospitalet deler 38-åringen rom med fem andre en periode. Han konstaterer at han har vært heldig. Han forteller om en opplevelse som setter livet i perspektiv.

– De som overlever kan bli surrete. Det er mange som ikke overlever. Det er bare flaks. Det er marginer. Det er vondt å ligge der å være helt klar. Jeg var griseheldig, sier Pettersen i poden «Gode Dager».

Han må slappe av og ligger mye. Han har gått litt i trapper. Torsdag var han ute og gikk i 20 minutter.

– Det er faktisk ganske god fremgang, situasjonen tatt i betraktning, sier Pettersen til VG.

Tenkte ikke på OL-gullet

Han hyller det norske helsevesenet og renholdsarbeiderne. Tobarnsfaren har tenkt mye den siste uken, for han har vært klar hele tiden. Da han lå i helikopteret så tenkte han null på olympisk gull. Han tenkte på dem han er glad i, dem han har en relasjon til. Tiden han har brukt.

– Man må gripe mulighetene og ta vare på folk man er glad i, sier Pettersen.

