Norge boikotter renn. Måten FIS reagerte på, vekker reaksjoner.

Det internasjonale skiforbundet har ikke avlyst verdenscupen i Georgia – tross sterke protester. De norske OL-utøverne Birk Ruud, Johanne Killi og Mons Røisland reagerer.

Snowboardstjernen Mons Røisland tok sølv i big air under OL i Beijing.

Norske OL-utøvere i freeski og snowboard skulle egentlig konkurrere i verdenscupen i Georgia denne uken.

Men fredag ble det kjent at Norge ikke ønsket å delta, på grunn av den geografiske nærheten til Ukraina.

I pressemeldingen ble også det internasjonale skiforbundet (FIS) oppfordret til å avlyse konkurransene. Den bønnen er imidlertid ikke hørt.

Det blir etter alt å dømme verdenscuprenn – med svært begrensede startlister. I freeski-kvinnenes slopestyle er for eksempel fem utøvere påmeldt.

Konkurransene blir kalt en «fadese». FIS får kraftig kritikk fra norsk hold.

1000 kilometer fra Mariupol

Fredagens pressemelding var undertegnet Norges Skiforbund Freeski, Brettforbundet (Norge) – i tillegg til det finske snowboardforbundet og det svenske skiforbundet.

– Jeg er veldig glad vi tok den avgjørelsen. Det er jo ikke krig i Georgia. Men dette er fordi det er en katastrofesituasjon i området rundt, sier Christoffer Schach, sportssjef for freeskilandslaget.

Etter Russlands invasjon pågår det kamper flere steder i Ukraina. Blant annet i Mariupol, som ligger cirka 1000 kilometer unna Bakuriani, der konkurransene skal skje.

– Jeg tror ikke de som reiser ned vil oppleve krig. Det handler mer om risikoen for ikke å komme seg hjem igjen, sier snowboardlandslagets trener Marius Håker.

– Ganske sjokkerende

Ifølge Håker stiller 14 menn og 7 kvinner i slopestylekonkurransen i snowboard. I freeski blir det henholdsvis 11 og 5 deltagere.

Sportssjef Schach kaller det en «fadeseverdenscup».

Vanligvis er det nemlig opp mot 60 deltagere i hver klasse.

– Jeg synes det er ganske sjokkerende at det blir opp til enkelte land og forbund å ta avgjørelsen, fordi arrangørene ikke tar tak, skriver OL-sølvvinner Mons Røisland til Aftenposten i en tekstmelding.

Snowboarderen er med i kampen om å vinne slopestyle-verdenscupen sammenlagt. Han stiller seg fullstendig bak beslutningen om å droppe verdenscupen.

– Det var uaktuelt for meg å reise, sier Røisland.

Aftenposten har tirsdag formiddag kontaktet flere personer i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Alt vi har fått som svar, er:

– Jeg er i bakken nå og kommer tilbake til deg om noen timer, svarer konkurransedirektør for «Park & Pipe» Roberto Moresi på spørsmål om hvorfor øvelsene ikke er avlyst.

Startlisten for freeski-konkurransen for kvinner er langt kortere enn vanlig.

Rammer Birk Ruuds store mål

Det er fortsatt uklart om konkurransene vil gi like mange verdenscuppoeng som vanlig.

De norske lederne ser at øvelsene kan påvirke sammenlagtstillingen i verdenscupen, men understreker at det naturligvis er uviktig i disse tider.

OL-vinner Birk Ruud har hatt som mål å vinne verdenscupen i slopestyle. Den jakten fortsetter nå i Tignes i Frankrike i neste uke – og ikke i Georgia.

– For meg føles det feil å skulle konkurrere når det er krig mellom nabolandene. Jeg vil forholde meg til skiforbundet og landslagets beslutninger, og er selv helt enig i valget vi har tatt, sier Ruud.

Birk Ruud tok gull under Beijing-OL. Nå må han vente en uke ekstra til neste konkurranse.

Også Johanne Killi støtter valget. Hun har imidlertid forståelse for at det sitter langt inne og avlyse et arrangement som koster flere millioner – og som dessuten fungerer som prøve-VM.

– Men når flesteparten av landslagene går sammen for å boikotte konkurransen, og jobber for å avlyse verdenscuphelgen, synes jeg FIS burde valgt å avlyse, sier Killi.

– Alle er preget av denne krisen, og jeg mener det er riktig å avlyse for sikkerhetens skyld og i respekt for det forferdelige som folkene i Ukraina går gjennom, fortsetter hun.