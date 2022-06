Ruud reagerer på anklagene: – En stor løgn

PARIS/OSLO (VG) Casper Ruud (23) reagerer kraftig på Holger Runes (19) påstand om at han skal ha hovert og skreket i ansiktet på dansken etter gårsdagens seier.

2. juni 2022 18:49 Sist oppdatert 6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er feil det han påstår. Det er virkelig ikke det som skjedde. En stor løgn, og det er skuffende å bli fortalt løgner til, sier Casper Ruud til Discovery.

Det er første gang Ruud uttaler seg etter at Holger Rune anklaget ham for å ha skreket «JAAAA» i ansiktet på dansken etter gårsdagens French Open-kvartfinale, der Ruud vant 3–1 i sett etter en meget amper duell.

Fredag møter Ruud kroaten Marin Cilic i semifinale på grusen i Paris.

I intervjuet med Discovery forklarer Ruud at både han og Rune satt i samme garderobe etter kampen.

– Jeg tok isbad og fikk restituert litt etter kampen, så dro vi hjem. Hvordan han får det til å stemme at jeg ropte noe i ansiktet hans, det er vanskelig å forstå. Det er en løgn, sier Ruud.

– Håper det er siste gang han setter ut slike løgner, legger han til.

Klokken 01.59 natt til torsdag la Ruud ut en historie på Instagram der han skulle ta seg et isbad. Han har også lagt ut bilder av Team Ruud som tilskuere i solsteiken på Philippe-Chatrier under Ulrikke Eikeris mixed double-finale.

Ruud gikk gjennom pressesenteret under Roland Garros-anlegget to ganger torsdag med hele Team Ruud på slep. Han hadde målbevisst gange, gikk rett gjennom og snakket ikke med noen.

På direkte spørsmål fra VG var Ruud kritisk til Runes oppførsel både under og etter onsdagens kamp.

I kvartfinalen ga dansken Ruud klar beskjed om ikke å snakke til ham. Da spillerne skulle takke for kampen, ristet nordmannen oppgitt på hodet på grunn av manglende respons fra Rune.

– Jeg kjenner jo ikke Holger personlig, men har sett på TV at det kan være mye drama til tider. Han er ung og ny så det kan unnskyldes, men når man er på en stor scene så er det kanskje på tide å vokse opp litt. Det er andre spillere som kan bli sinna og knuse racketer for den saks skyld, men jeg synes at det går an å vise litt respekt mot motstanderen. Det han viste i dag var i hvert fall i min verden ikke noe det står stor respekt av, sa Ruud til VG.

Dansken slo tilbake i et intervju med Ekstra Bladet.

– I garderoben skal han og teamet hans passere meg. De i teamet hans er egentlig veldig hyggelige, men så går han rett bort til meg og skriker «JAAAA» opp i ansiktet mitt, hevdet Rune.

Pappa og trener Christian Ruud avviste dette i et intervju med NRK. Det førte til nye reaksjoner hos familien Rune.

– Faren var der ikke da det skjedde, han hadde gått. Det var kun den fysiske trener eller behandler. Det var mens Holger ventet på dopingkontroll, så det kan ikke faren uttale seg om, sa mor Aneke Rune til B.T.

– En ting er at man roper opp i ansiktet på min sønn. En annen ting er at faren lyver til pressen. Det er grenseoverskridende atferd, fortsatte hun.