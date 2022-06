Casper Ruud snudde og tok seg til finalen

PARIS (Aftenposten): Han feide bort Marin Cilic etter en dårlig start. På søndag spiller Casper Ruud finale i French Open. Det blir hans livs kamp.

Konsentrert og triumferende. Det var stort sett slik Casper Ruud så ut mot Marin Cilic.

7 minutter siden

Casper Ruud – Marin Cilic 3–6, 6–4, 6–2, 6–2

Han løftet armene og tittet opp mot himmelen. Øynene var lukket. Kroppen full av gledesrus. Tilskuerne på den legendariske tennisarenaen i Paris reiste seg og klappet.

En guttedrøm var oppfylt. Nordmenn på tribunen tørket gledestårer.

Casper Ruud skal spille finale i French Open, en av tennisens fire Grand Slam-turneringer.

Han viste tidvis vakker tennis. For Marin Cilic’ del ble det for mange feil og for mange gode Ruud-slag.

Dermed er en av tidenes norske idrettsbragder er faktum.

På søndag er barndomsidolet Rafael Nadal motstander. Det blir en kveld for historiebøkene uansett resultat.

Semifinaleforestillingen var imponerende. Men det er ikke sikkert Ruud hadde lykkes uten to av øyeblikkene han leverte. De var av det spesielle slaget.

Spesiell oppladning

Dramaet begynte fire og en halv time før kampstart.

Da åpnet himmelens sluser seg over Paris. Ruud fikk ikke lov til å trene. Bilder fra TV 2 og NRK viste hvordan Team Ruud var irritert over at treningsbanen var stengt.

På hovedbanen Philippe-Chatrier er det tak. Det ble trukket over, men starten av den andre semifinalen, mellom Rafael Nadal og Alexander Zverev, ble likevel utsatt.

Da de kom i gang, fikk publikum se en fantastisk tenniskamp. Nadal og Zverev hadde spilt over tre timer da sistnevnte skadet ankelen stygt på slutten av annensettet.

Nadal ble utropt som vinner.

Regnet hadde stoppet, så taket var borte igjen da Ruud og Cilic gikk på. De ledige setene var mange. Den plutselige enden på den andre semifinalen gjorde at arrangøren fikk hastverk med å slippe inn dem som hadde billett til Ruuds kamp.

Tung start

Den norske grusspesialisten var favoritt. Cilic har imidlertid vunnet en Grand Slam-tittel tidligere: US Open i 2014.

Det er noen år siden han lå på en av verdensrankingens beste plasser. I Paris har han imidlertid sett ut som tilnærmet sin beste utgave.

– Han spiller sitt livs tennis, sa Ruud i forkant.

Nå sto han i veien. Casper Ruud så fokusert ut. Han har spilt på seg selvtillit i løpet av turneringen.

1,98 meter høye Cilic er kjent som en servekanon. Når han treffer, er det lite man kan gjøre. Men han spiller også på små marginer. Kroaten gjorde flere enkle feil i starten av kampen. Spilte nervene ham et puss? Han likte i hvert fall ikke at Ruud fikk flere av hans harde slag over nettet igjen. Cilic’ nettsmash var ikke fininnstilt. Flere tilsynelatende vunnede poeng glapp for kroaten.

– Uvant å se, sa kommentator Ola Bentzen på Discoverys sending.

Ruuds motpart berget likevel egne servegame. Og Cilic er ikke bare god til å serve: Han er veldig dyktig til å returnere motstanderens serve.

Et par vanvittige slag gikk utenfor Ruuds rekkevidde. Plutselig var det han som ble brutt. 23-åringen var nær å bryte tilbake umiddelbart, men Cilic klarte å redde gamet sitt.

Så brøt han Ruud på ny og vant dermed settet. Han styrte med sine flate, knallharde slag. Kampen var i hans spor. Nivået hans var voldsomt.

– Det er overraskende, sa ekspert og tidligere tennisspiller Christer Francke i Discoverys studio.

33 år gamle Marin Cilic begynte fryktinngytende.

Vakkert og viktig slag

Ruud måtte finne på noe lurt, men det var ikke så lett. Så lenge Cilic avgjorde poengene kort og godt, var det vanskelig å slippe til.

Men plutselig var kroatens rytme borte. Ruud brøt tidlig i annetsettet. Det ga ham noe å jobbe med.

Motstanderen hans ønsket å slå tilbake umiddelbart. Han gikk opp til 30–15 i Ruuds servegame.

Så fulgte en lang ballveksling. Spillerne presset hverandre hardere og hardere. Da duellen virket tapt for Ruud, la han en følsom ball som landet perfekt rett på den andre siden av nettet. Cilic hadde ikke sjanse til å nå frem. Dropshotet var perfekt.

Philippe-Chatrier hyllet det de så. Jubelen var høylytt. Folk hadde kommet inn nå. Antallet var ikke langt unna kapasiteten på rundt 15.000. Ruuds slag var verdt inngangspengene alene.

– Det er herlig gjort, sa Bentzen.

Poenget var svært viktig. Sannsynligvis avgjørende for at Ruud reddet gamet.

Settet hadde imidlertid én tvist til. Da Ruud skulle serve det hjem, gikk Cilic opp til 40–0. Skulle det glippe?

Nei. 23-åringen var iskald, servet knallgodt og tok settet med fire strake poeng. Da det siste poeng var i boks, kom den øredøvende hyllesten nok en gang.

To magiske øyeblikk hadde gitt ham fotfeste i semifinalen.

Casper Ruud begeistret tilskuerne på Philippe-Chatrier.

Dominerte

Ruud fortsatte storspillet. Han brøt Cilic i tredje setts første game.

«RUUUUD!» ropte noen.

Neven hans var knyttet av glede, innbitthet og med finaleplass i sikte. Samtidig økte antallet feil fra Cilic. Han var i alvorlig trøbbel, som ble enda verre da Ruud brøt ham på ny.

Det norske håpet så ut til å ha full kontroll på settet. Så løp en demonstrant inn på banen og lenket seg til nettet. Minuttene gikk før vaktene klarte å fjerne henne.

Ville avbruddet få Ruud ut av rytmen? Ville Cilic svare etter en liten hvil?

Svaret på begge spørsmålene var nei. Ruud var stødig og sikret seg settet.

Da måtte han bare vinne ett til. Nok et tidlig brudd ga ham kommandoen. Den mistet han aldri. Et brudd til understreket hvor solid han var.

Norge har sin første Grand Slam-finalist noensinne på herresiden.