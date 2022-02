Snakker ut om vanskelig tid: – Trengte virkelig å trekke meg litt tilbake

Lewis Hamilton (37) snakker ut om den vanskelige tiden etter han mistet verdensmestertittelen i siste løp forrige sesong, og forteller at han har vurdert fremtiden sin som Formel 1-fører.

– Det var et øyeblikk da jeg mistet litt troen på systemet, sier Hamilton til BBC om avslutningen på fjorårssesongen.

Mercedes-føreren tapte verdensmestertittelen etter en veldig kontroversiell avslutning på fjorårets siste løp i Abu Dhabi. Nederlandske Max Verstappen vant og stakk av med tittelen.

– Jeg er generelt en veldig bestemt person. Og selv om øyeblikk som dette kan definere karrierer, nekter jeg å la dette definere min, forteller briten.

Fakta Topp-fem i verdensmesterskapet 2021: Max Verstappen (Red Bull) – 395.5 Lewis Hamilton (Mercedes) – 387.5 Valtteri Bottas (Mercedes) – 226 Sergio Perez (Red Bull) – 190 Carlo Sainz (Ferrari) – 164.5 Vis mer

Hamilton og Verstappen hadde like mange poeng før 2021-sesongens siste Formel 1-løp, og i Abu Dhabi så Lewis Hamilton ut til å ha full kontroll på VM-tittelen. Det var helt frem til Nicholas Latifi krasjet med fem runder igjen. Sikkerhetsbilen kom ut og Verstappen benyttet sjansen til å skifte til nye dekk.

Da løpet så startet opp med én runde igjen, utnyttet Verstappen de nye dekkene og kjørte enkelt forbi Hamilton. Det etter at bilene som lå mellom de to (men som var én runde bak) først like før løpet startet opp igjen ble beordret til å kjøre forbi sikkerhetsbilen, etter at de først hadde fått motsatt beskjed.

– Dette har blitt manipulert, sa en frustrert Hamilton like før målgang på den siste runden i det dramatiske Formel 1-løpet i Abu Dhabi.

Med seieren i løpet, vant også Verstappen VM-tittelen.

FIA (Det internasjonale bilsportforbundet) startet en granskning av avslutningen. Selve resultatet av granskingen kommer først 18. mars, dagen da 2022-sesongen starter, men allerede torsdag kom forbundet med en rekke endringer i kjølvannet av Abu Dhabi Grand Prix – blant annet å fjerne Masi som løpsdirektør.

Trakk seg tilbake

Hamilton forteller at han takk seg tilbake etter løpet og brukte mye tid med familien for å prøve å bearbeide skuffelsen.

– Jeg har aldri sagt at jeg skulle slutte, men det var en vanskelig tid for meg, og jeg trengte virkelig å trekke meg litt tilbake, sier Hamilton og fortsetter:

– Til slutt kom jeg til et punkt hvor jeg bestemte meg for at jeg skulle fortsette å satse når sesongen starter igjen.

RIVALER: Max Verstappen og Lewis Hamilton kjempet en innbitt kamp om VM-tittelen i fjor.

Fornøyd med endringene

Hamilton er glad for at FIA har gjort grep og ønsker de hjertelig velkommen.

– Det er godt å se at FIA gjør endringer. Ansvarlighet er nøkkelen. Vi må bruke dette til å sørge for at dette aldri skjer igjen med noen, sier han.

– Vi må sørge for at vi ser disse endringene, og at reglene brukes rettferdig, nøyaktig og konsekvent, legger Formel 1-legenden til.

Hamilton og Verstappen har vært i tottene på hverandre ved flere anledninger, men briten forteller at han ikke noen vonde følelser ovenfor den nye verdensmesteren etter avslutningen i Abu Dhabi.

– Dette har ingenting med Max å gjøre. Max gjorde bare det alle sjåfører ville gjort i den situasjonen. Jeg bærer ikke nag til noen. Det er aldri en god ting å bære rundt med deg. Jeg går videre. Jeg dveler ikke ved fortiden, sier Hamilton.