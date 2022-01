Uviss fremtid for Norges nye suksessduo

BRATISLAVA (VG) Christian Berge (48) gjorde det for flere år siden klart at han ønsket Jonas Wille (45) som sin neste assistent på landslaget. Nå gjør de to kompisene EM-suksess sammen. Men fremtiden er uviss.

KOMPISER: Christian Berge (til venstre) og Jonas Wille er ble gode venner lenge før Wille kom inn som assistent.

– Vi er langt fra ferdig med dette mesterskapet. Det har vi fullt fokus på. Så får vi se hva som kommer etterpå, sier Berge til VG foran tirsdagens skjebnekamp mot Sverige i Slovakia.

Jonas Willes korte kontrakt går ut den dagen EM er over. Berges avtale med Norges Håndballforbund går til 2025. Landslagssjefen er blitt koblet til Kolstads nye storsatsing. Han ønsket i høst ikke å garantere noe.

– Du kan ikke si noe mer om det nå?

– Nei, jeg det er ikke en tanke i hodet mitt som tenker i de banene ennå, svarer han.

Wille ble hentet inn på kort varsel da Elverum-trener Børge Lund kastet kortene som Berge-assistent i oktober. Til daglig trener østfoldingen Kristianstad i den svenske ligaen.

Det behøver ikke bli noen fortsettelse på det norske landslaget.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg har bare vært veldig motivert for å gjøre dette. Så trives jeg veldig godt i Kristianstad også. Det er viktig at hvis jeg skal fortsette som assistent, må det føles riktig. Slik at jeg kan gjøre en god jobb både her og i klubb. Det må jeg kjenne på selv. Så må også Norges Håndballforbund ha lyst til å ha med meg videre, sier Jonas Wille til VG.

Han løftet i sin tid Halden opp i håndballens eliteserien før han har trent HK Midtjylland, Skövde, Mors-Thy og Kristianstad i Danmark og Sverige. Wille har også vært fysisk trener for fotballklubben Sarpsborg 08, fungert som håndballsjef på Wang Toppidrett i Oslo, i tillegg til å ha trent aldersbestemte landslag både på gutte- og jentesiden i NHF.

UTFYLLER HVERANDRE: Christian Berge jubler for norsk scoring mot Spania mens Jonas Wille er rolig på benken sammen med målvaktstrener Steinar Ege.

Det var full klaff da han ble kjent med Christian Berge for 5–6 år siden. I 2019 var Berge med Wille under tre kamper med Skövde for å få kamptrening på benken.

– Skal jeg være helt ærlig så visste Jonas at han kunne bli spurt og det visste han en del år i forveien, avslører Berge.

– Jeg kjenner Jonas godt. Sosialt er vi veldig på nett. Vi har samme humor og trives med hverandres selskap, mener landslagssjefen og har funnet tonen med Wille også på grunn av felles musikksmak.

– Jonas er vanvittig kunnskapsrik. Jeg har lært masse av ham. Han er veldig sterk faglig. Men så har han også den menneskelige egenskapen at han lar mennesker være mennesker, han også, sier han.

Fakta Skjebnekampen Hvis Norge vinner mot Sverige blir de gruppevinner og er videre til semifinalen i EM.

Norge er også videre med uavgjort. Da blir de trolig nummer to i gruppen.

Om Norge taper mot Sverige er de avhengige av at Polen slår Spania. Det vurderes som lite sannsynlig.

Sverige-Norge spilles kl. 20.30 tirsdag. Vis mer

Etter å ha tapt fjorårets kvartfinale både i VM og OL har Norge forandret på en god del i EM.

** Resultatmål og gullsnakk er erstattet med et utviklingsmål om å spille «god håndball».

** Forsvarsspillet drives etter nye og mer spanske prinsipper.

** En klar satsing på førstevalgene er skiftet ut med en helt ny utnyttelse av bredden i laget. Plutselig er Erik Toft og Sander Øverjordet blitt et hett alternativ til Sander Sagosen og Christian O’Sullivan.

Wille var i forrige sesong klubbtrener for Toft og Øverjordet i Danmark. Han er klar på at han ikke har presset gjennom forandringer, men at har kommet med klare forslag - særlig om hvordan forsvarsspillet skal løses.

– Christian har vært like krystallklar som meg på at Erik Toft skulle med. Han har også sett at han presterer på høyt nivå, sier Jonas Wille som fikk mye ros for forsvarstaktikken i den historiske seieren mot Spania søndag.

– Nå blir det veldig fokus på det, men herregud Norge har prestert bra i forsvar mange ganger. Så jeg gidder ikke å ta æren for det, sier Jonas Wille

Berge roser Willes nysgjerrighet og stadige interesse for å skaffe ny informasjon.

– Han er en vanvittig dyktig leder, mener Berge.

Tirsdag avgjør den siste kampen i hovedrunden -mot Sverige - om Norge kommer til medaljekampene i Budapest kommende helg. Wille trener til daglig en av Sveriges beste klubber.

– Jeg kjenner Sverige godt, men jeg tror spillerne og Christian kjenner dem minst like godt fra andre ligaer enn den svenske, sier Jonas Wille.