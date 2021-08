Brann-supporterne med stille-aksjon

I kveld markerer Brann-supporterne denne ukens hendelser med stillhet de første 19 minuttene av søndagens Brann-kamp.

Brann-supporterne skal markere at de mener ukens hendelser er uakseptable under søndagens kamp.

15. aug. 2021 12:08 Sist oppdatert nå nettopp

Denne uken kom først nyheten om at 12 spillere fra Brann hadde vært ute og spist, drukket på bar og arrangert nachspiel til klokken 05.00 på morgenen inne på Brann stadion.

– De har brutt interne regler, de har beklaget og forstått alvoret, og nå er det en sak vi går videre fra, sa daglig leder Vibeke Johannesen i Brann til BT, torsdag denne uken.

Så tok det hele en ny og mer alvorlig vending. Fredag kom meldingen fra politiet om at de starter etterforskning av et mulig seksuelt overgrep inne på stadion.

Medlemmene i supportergruppen Brannbataljonen ønsker nå å markere hvor alvorlig og uakseptable den siste ukens hendelser er.

– Stort slag i trynet

Leder for supportergruppen, Erlend Vågane, forteller til BT at mange av hans medlemmer opplever at de må vise hva de mener om saken.

– Vi opplever dette som helt uakseptabelt fremferd fra deler av spillergruppen. Vi synes hele saken er et stort slag i trynet på alt vi vil klubben skal være og stå for, sier Vågane.

«Den siste ukens hendelser er fullstendig uakseptable og et svik mot alle som er glad i klubben. Det er vår plikt å si fra at vi ikke godtar dette.», skriver bataljonen på sin Facebook-side og Instagram.

Nå oppfordrer de supporterne til å delta i en stille-aksjon de første 19 minuttene og 8 sekundene av kampen søndag kveld. Årsaken til lengden på aksjonen er stiftelsesåret til Brann: 1908.

– Forslaget kom fra en av undergruppene våre, og vi tok det videre i styret. Vi føler nok alle på at vi ikke er klare til å gå videre. Vi må markere hvor alvorlig dette er.

Opp til spillerne

Supporterlederen synes det er vanskelig å sammenlikne det klubben nå går gjennom med noe som har skjedd tidligere.

– Det har vært bråk i klubben før, men ikke med samme alvorlighetsgrad som dette her. Dette er nok den største krisen så lenge jeg kan huske, sier han.

Vågane håper samtidig at klubben kommer styrket ut av det på sikt, men mener det er opp til spillerne i denne omgang.

– Krever en skikkelig opprydning

«I dag er første anledning til å starte gjenreisningen av klubben til noe nytt og bedre. Det er spillerne og klubbens ansvar å sørge for at tilliten bygges opp igjen», skriver bataljonen i slutten av sitt innlegg.

– Frykter du at flere skal slutte å støtte klubben etter det som har skjedd?

– Jeg håper ikke det. Det er viktig å huske på at klubben er mer enn spillerne som er ute på banen. Men det er klart at det er en tillit som må bygges opp igjen, sier Vågane.

– Har du tro på at klubben skal klare det?

– Det har jeg, og det håper jeg virkelig at de skal klare. Men det krever en skikkelig opprydning og en holdningsendring. Både når det kommer til å vise en grunnleggende respekt for klubben, og for det å drive med toppidrett, sier han.