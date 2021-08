Sport Berit Svendsen Klæbo stiller krav til den nye VM-sjefen Skistjernen mener at unge krefter må slippes til i VM-arbeidet. Johannes Høsflot Klæbo sier han skal gjøre sitt for at VM i Trondheim blir en folkefest. Her sammen med pappa og manager Haakon under Toppidrettsveka forrige uke. 10 minutter siden GRANÅSEN: – Jeg er glad for at det tenkes på bærekraft, stort og internasjonalt i valget av ny VM-sjef. Samtidig er vi helt avhengige av at det skapes et lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement for VM i Trondheim 2025. Det sier Johannes Høsflot Klæbo til Adresseavisen etter at det ble klart at Berit Svendsen (58) blir VM-sjef. Mandag kveld ble hun presentert som sjef for ski-VM i Trondheim i Granåsen. Hun har nylig sagt opp sjefsjobben sin i Vipps, og vil fra og med 1. desember tiltre jobben som VM-sjef.

Tidligere har hun jobbet i en årrekke for Telenor og har hatt en rekke styreverv. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU). Svendsen kommer opprinnelig fra Kråkerøy i Fredrikstad.

Klæbo stiller allerede krav til den nyansatte toppsjefen:

– Jeg regner med at ledelsen kommer til å la de lokale klubbene bli en viktig del av selve arrangementet, og at unge krefter slippes til slik at vi kan bidra til å utvikle langrennssporten gjennom arrangementet.

Ønsker sjefen velkommen

Svendsen bor i Oslo, og vil fortsatt ha bostedsadresse i hovedstaden fremover. Men VM-sjefen bekreftet mandag at hun skal skaffe seg en leilighet i Trondheim.

– Dere vil se meg mye her de neste årene, sa hun.

– Jeg kommer ikke til å melde flytting. Jeg har mann og barn i Oslo. Men jeg kommer til å være her mye. Dere kommer til å se både meg og resten av ledergruppa ofte.

VM-sjefen vil få en årslønn på 1,65 millioner kroner i året.

Styreleder Bård Benum og VM-sjef Berit Svendsen sammen under pressekonferanen mandag kveld.

– Jeg ønsker Berit Svendsen velkommen og ser frem til VM i 2025. Jeg skal gjøre det jeg kan for at dette skal bli en folkefest, avslutter skistjernen fra Byåsen, som tirsdag reiser til høyden sammen med resten av landslaget.

Et tre ukers langt høydeopphold i Italia står for tur.