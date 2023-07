Holger Rune forklarer sinnet: – Det er viktig å ha den flammen

Den danske tenniskometen Holger Rune (20) har blitt kjent som en hissigpropp på banen. Han har ingen planer om å endre seg.

TEMPERAMENT: I tillegg til å være en av verdens beste tennisspillere, har Holger Rune en annen side flere har bitt seg merke i.

04.07.2023 08:45

Kvartfinalen av French Open i 2022 mellom Casper Ruud og Holger Rune er kanskje den mest berømte tenniskampen i Norge. Ruud vant og Rune viste stor frustrasjon underveis i kampen, blant annet ba han sin egen mor forlate tribunen.

Også i en rekke andre kamper har Rune vist en aggressiv side – i tillegg til å spille imponerende tennis for en så ung spiller. 20-åringen er ranket som nummer seks i verden. I et intervju med den britiske avisen The Times forklarer han egen væremåte.

– Jeg tror det er veldig viktig for meg å ha den flammen og troen – alt du har på innsiden – må på en måte gjenspeile det du gjør på banen. Jeg tror at for å være den beste versjonen av deg selv, må du være deg selv fullt ut. Hvis du prøver å gjemme det eller noe sånn, kan du aldri være 100 prosent komfortabel. Det er veldig viktig å være deg selv til enhver tid, fordi det er sånn du kan prestere best. Det er da kroppen kjenner igjen hodet – og hodet kjenner kroppen din best, sier Rune til The Times.

KLAR FOR GRESS: Holger Rune skal spille Wimbledon.

Avisen skriver at han åpenbart er ukomfortabel med å bli kalt «bad boy».

– Når du er ung, er folk veldig kjappe på å pirke på deg. Særlig når du gjør det bra, for å være ærlig. Om du oppriktig ser på alle kamper, blir alle frustrerte iblant, det er en del av spillet, sier Rune.

Han sier at frustrasjon stort sett gjør han godt for å være ekstra skjerpet på neste ball.

Holger Rune har en stund hatt den franske stjernetreneren Patrick Mouratoglou med seg. Til den ikoniske Wimbledon-turneringen følges han derimot igjen av gamletreneren Lars Christensen.

Mor og manager Aneke Rune forklarer det med at Mouratoglou er en trener som hjelper mest med det mentale og bygger selvtillit, mens Christensen er mer teknisk og taktisk anlagt. Ifølge Rune er det ikke noen sure minner rundt trenerskiftene.

– Alle vil Holger det beste. De støtter opp. Det er jo profesjonelle mennesker vi jobber med. Det er ikke kjærester og følelser. Det er business, sier Aneke Rune til Ekstrabladet.

Holger Rune starter Wimbledon i første runde klokken 12:00 norsk tid tirsdag mot britiske George Loffhagen.

Wimbledon sendes på discovery+, MAX og Eurosport.

Se flere av Runes hissige situasjoner her: