RBK-profilen bekrefter: Har avvist to kontraktsforslag

Edvard Tagseth vil ikke legge for mye i at han har avvist to tilbud fra RBK.

Foreløpig er det ikke enighet mellom Edvard Tagseth og Rosenborg om en mulig kontraktsforlengelse.

05.07.2023 18:52

LERKENDAL: – Har du hørt det? Hvem har sagt det? Men ja, det stemmer det.

Edvard Tagseth har halvannet år igjen av kontrakten med RBK. Nylig har han takket nei til to tilbud fra Rosenborg om en forlengelse.