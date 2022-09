Kristoffer Brun om kaossesong: – Enormt krevende

Han har rodd to forskjellige båttyper og enda flere kombinasjoner. Medaljegrossisten Kristoffer Brun (34) har hatt en tøff vei mot VM-semifinalen i roing fredag.

VM-DUO: Kristoffer Brun og Oscar Helvig ror VM sammen i tsjekkiske Racice.

Brun opplevde en svært dramatisk avslutning av sitt mangeårige samarbeid med Are Strandli. Den norske lettvektdobbelen kantret under Tokyo-OL sist sommer. Etter 11 medaljer fra internasjonale mesterskap i klassen med vektbegrensninger, har bergenseren gått over i den åpne klassen.

Det har vært trøblete for den teknisk begavede Brun. Opprinnelig ble han satt i den norske dobbeltfireren sammen med roerne som ikke lykkes sammen med Olaf Tufte i OL. Men Norges nye landslagssjef, Mark Emke, ga i juni opp denne båten.

Dermed ble en frustrert Brun satt på sidelinjen i stedet for å ro verdenscup.

Så var det over i en utprøvingsfase i dobbeltsculler. Flere kombinasjoner ble testet. Det endte det med at Brun og Oskar Helvig dro i bil verdenscupfinalen i Sveits (på grunn av flystreiken). Der ble de nummer ni.

Dermed var det tilbake til Norge og et nytt båtskifte. Brun ble satt tilbake i dobbeltfireren under et høydeopphold på Høydalsvatnet rett under Galdhøpiggen. Men den nye dobbeltfireren lykkes heller ikke – endte nest sist under EM i august.

NY SJEF: Mark Emke med den norske dobbeltfireren før VM. Fra venstre: Erik Solbakken, Martin Helseth, Erling Øyasæter og Jonas Juel.

Brun forlot båten. Etter to kvalifiseringsløp i dobbeltsculler ble Kristoffer Brun til slutt tatt ut til VM sammen med Helvig. Da var det bare tre uker igjen til VM i Tsjekkia.

– Når man ikke har et satt lag så er det enormt krevende å finne gode løsninger, sier Brun til VG i et intervju gjort før VM.

– Kaos?

– Om ikke kaos så har i hvert fall mye havnet opp på hver andre. Det er vanskelig å evaluere, svarer Brun.

– Jeg forstår at det har vært tøft. Men vi måtte gjennom denne prosessen. Kristoffer Brun og Oscar Helvig fungerer godt sammen, mener Mark Emke.

Etter ni sesonger med Johan Flodin som landslagssjef har Emke tatt over. 63-åringen fra Amsterdam har trent det nederlandske herrelandslaget i to perioder. Den siste endte med stor suksess. De to båttypene Brun har rodd denne sesongen – dobbeltfirer og dobbeltsculler – tok gull og sølv for Nederland i Tokyo-OL sist sommer.

I Norge har oppstarten vært vanskeligere. Emke har hatt en viss suksess med Ask Tjøm og Lars Benske i lettvektsklassen, men torsdag endte medaljehåpet klart sist i semifinalen. Dobbeltfireren var også sjanseløs på å nå VM-finalen.

– Det har tatt lang tid å finne ut av gruppen med scullerroere. Jeg håper vi har de rette kombinasjonene nå. Jeg trodde en periode at dobbeltfireren fungerte, men fant ut at det gjorde den ikke. Disse roerne har en historie og ikke alle går like godt sammen. Vi måtte forandre, forklarer Mark Emke.

OL i 2024 er Bruns store mål. Det har ikke forandret seg i løpet av et vanskelig år.

– Jeg var forberedt på at denne sesongen skulle være prøveår. Kanskje har det blitt litt mer kluss enn jeg hadde sett for meg. Men jeg tror når treneren og vi er blitt godt kjent, så ser vi hva som kan gi fart. Så håper jeg at vi kan jobbe videre sammen i denne kombinasjonen neste år. Men nå må vi være ferdige med utforskningsfasen. Vi må nærme oss å sette båtene, skape stabilitet og resultater, sier Kristoffer Brun.

Fredag kjemper også Kjetil Borch og dobbeltsculleren med Thea Helseth og Jenny Rørvik om plass i søndagens VM-finaler i Tsjekkia.