Russisk stjerne doping-frikjent av russisk komité

Den russiske kunstløpstjernen Kamila Valijeva (16) er renvasket for skyld i forbindelse med dopingsaken som preget Beijing-OL i fjor - av en russisk spesialkomité.

DOPET OG ÆRET: Russland president Vladimir Putin og Kamila Valijeva under en seremoni til ære for de russiske OL-medaljevinnerne i slutten av april i fjor - to måneder etter vinter-OL i Beijing.

13.01.2023 17:52

Det bekrefter Det internasjonale antidopingbyrået Wada i en pressemelding fredag ettermiddag.

Wada skriver at komiteen som har etterforsket Valijevas dopingsak har konkludert med at hun ikke er ansvarlig for eller har «forsømt» seg, og at den russiske komiteen derfor ikke finner grunnlag for sanksjonering - utover diskvalifikasjonen som følge av hennes positive dopingprøve 25. desember 2021.