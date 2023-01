Nadal ute av Australian Open etter skadetrøbbel

(Rafael Nadal - Mackenzie McDonald 4–6, 4–6, 5–7) Tennisstjernen Rafael Nadal (36) fikk tidlig problemer mot amerikanske Mackenzie McDonald og tapte sin 2. rundekamp i strake sett.

fullskjerm neste SLITER: Rafael Nadal, her under kampen mot MacKenzie McDonald i dag. 1 av 2 Foto: DIEGO FEDELE / EPA / NTB

18.01.2023 07:32 Oppdatert 18.01.2023 07:49

De to første settene endte 4-6 før det tredje settet endte 5–7 i spanjolens disfavør.

Det var tydelig at toppseedede Nadal slet med en vond hofte underveis i kampen. De startet å vise seg på TV-bildene i det andre settet. Servingen gikk greit, men bevegeligheten var det verre med.

36-åringen slet blant annet med å bevege seg mot sidene av banen i en av ballvekslingene.

Det var ifølge rapportene fra indre bane på Rod Laver-arenaen hofteleddsbøyeren som skapte problemer og hemmet ham i spillet.

Da det tredje settet var over pakket Nadal sakene sine. Han la de to baggene med utstyr over skuldrene og takket publikum for støtten mens han marsjerte ut av arenaen.

– Se godt på disse bildene her, det kan være siste gang vi ser ham i Melbourne, sa Eurosports kommentator.

Nadal er tittelforsvarer og har ellers også vunnet turneringen i 2009. Nadal står fortsatt med sine 22 Grand Slam-titler.

