Tennisstjernen med sjokk-exit i storturnering: – Han spiller Nadal til skade

(Rafael Nadal - Mackenzie McDonald 4–6, 4–6, 5–7) Tennisstjernen Rafael Nadal (36) fikk tidlig problemer mot amerikanske Mackenzie McDonald og tapte sin 2. rundekamp i Australian Open.

forrige





fullskjerm neste SLITER: Rafael Nadal, her under kampen mot MacKenzie McDonald i dag. 1 av 2 Foto: DIEGO FEDELE / EPA / NTB

18.01.2023 07:32 Oppdatert 18.01.2023 08:22

Selv om Nadal slet stort med en skade i hoften fra slutten av andre sett, ville ikke Eurosport-kommentator Christer Francke ta noe fra prestasjonen til amerikanske McDonald.

Han var dypt imponert over amerikanerens spill som førte til sjokk-exiten i Melbourne onsdag morgen norsk tid. Nadal er nemlig tittelforsvarer av Grand Slam-turneringen i Australia.

– Skaden kommer jo på slutten av det andre settet. Da hadde Nadal blitt spilt rundt med av McDonald, sier kommentatoren.

Fakta Dette er tennisspilleren Rafael Nadal: Alder: 36 år (født 3. juni 1986)

Høyde/vekt: 185 cm/85 kg

Nasjonalitet: Spansk

Verdensranking: 5.-plass (4.-plass fra 6. juni)

Proff siden: 2001

Seirer/tap: 1052/212

Grand Slam-titler: 22

Øvrige ATP-titler: 85

OL: 1 gull i single (2008), 1 gull i double (2016)

Aktuell: Tittelforsvareren ble slått ut i 2. runde i Australian Open etter å ha slitt med en skade Kilde: NTB Vis mer

Han forteller at det var fuktig på arenaen, spretten ble dårlig og McDonald «dundret» løs, mens Nadal på sin side ikke fikk mye igjen for sine «spin»-slag. Det førte til lange dueller ute på hard court-dekket.

– Han fikk presset Nadal så hardt og sendt ham på så mange løpeturer. Han spiller Nadal til skade, selv om han i sin beste form skal tåle å løpe så mye, vurderer Francke.

TAKKET FOR SEG: Rafael Nadal takker publikum for støtten etter at han røk ut i andre runde av Australian Open onsdag.

Tydelige smerter

De to første settene endte 4-6 før det tredje settet endte 5–7 i spanjolens disfavør. Dermed har Nadal tapt syv av sine ni siste singelkamper.

Det var tydelig at toppseedede Nadal slet med en vond hofte underveis i kampen. De startet å vise seg på TV-bildene i det andre settet. Servingen gikk greit, men bevegeligheten var det verre med.

36-åringen slet blant annet med å bevege seg mot sidene av banen i en av ballvekslingene og la ikke skjul på at han hadde smerter.

Det var ifølge rapportene fra indre bane på Rod Laver-arenaen hofteleddsbøyeren som skapte problemer og hemmet ham i spillet.

– Alle kamper med ham kan være den siste

Da det tredje settet var over pakket Nadal sakene sine. Han la de to baggene med utstyr over skuldrene og takket publikum for støtten mens han marsjerte ut av arenaen.

Francke kommenterte under kanalens sending at det kunne være siste gang vi så ham i Australia. Når VG ber ham utdype det, svarer han slik:

– Han har spilt så mange år, blitt pappa og det begynner å ta på for den kroppen. Jeg tror Nadal er rett ved å legge opp. Vi (som følger sporten) har følt litt på det, sier Francke.

Han er snar med å påpeke at Nadal vant to Grand Slam-turneringer så sent som i fjor.

– Foreløpig nekter han å gi seg. Han kommer i hvert fall til å spille French Open (fra mai til juni) og ser hva det kan holde til. Det er ikke sikkert med ham. For alle kamper med Nadal kan være den siste, sier Francke.

Nadal er tittelforsvarer og har ellers også vunnet turneringen i 2009. Nadal står fortsatt med sine 22 Grand Slam-titler.