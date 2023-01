Danske landslagstrenere overtar etter Berge og Aanes

Trener Szymon Kogut (44) og sportssjef Thor Hyllegård tar over det midlertidige ansvaret for de norske herrebryterne – samtidig som de fortsetter i jobben for Danmark.

FÅR TRENERANSVARET: Thor Hyllegård (t.v.) og Szymon Kogut

09.01.2023 17:14

«Norges Bryteforbund (NBF) er enig med det danske bryteforbundet om et samarbeid som sikrer ny midlertidig landslagssjef og sportssjef.» heter det i en pressemelding fra Norges Bryteforbund.

Det var i november at Stig-André Berge (39) og Fritz Aanes (44) sluttet som landslagstrenere, til tross for at de egentlig skulle fortsette til og med Paris-OL i 2024.

Etter en lengre periode med misnøye fra både trenerteam og utøvere endte det med at trenerduoen sluttet.

Samarbeidet med det danske trenerteamet skal i første omgang vare frem til EM i april. Tidligere landslagsutøver Pål-Eirik Gundersen skal også inn i teamet som assistenttrener med start 1. februar.

FORGJENGERNE: Stig-André Berge (t.v.) går over i en ny rolle, mens Fritz Aanes ikke skal ha noe treneransvar i regi av Norges bryteforbund.

VG vet at Kogut og Hyllegård allerede har vært i Oslo og gjennomført treningsøkter med de norske herrebryterne. Kogut er opprinnelig polsk, men har trent danske brytere permanent siden 2011. Han har blant annet trent Mark O. Madsen, som tok OL-sølv o 2016 og nå er i verdenstoppen i MMA.

Stig-André Berge går over i en stilling med ansvar for ungdoms- og juniorutøvere på landslagsnivå.

«Norges Bryteforbund jobber samtidig med en ny langsiktig løsning og vil rekruttere en ny landslagstrener med base i Oslo i løpet av våren.» heter det i pressemeldingen.