– Føler på et ekstremt stort ansvar

Onsdag kjemper Lise Klaveness om en plass i Uefa-styret. Lise Klaveness (41) frykter at nordiske kolleger står i veien for at hun kommer inn i første omgang.

Lise Klaveness skal snart på valg på Uefa-kongressen i Lisboa. Foto: Hanna Johre / NTB





05.04.2023 08:06 Oppdatert 05.04.2023 08:35

I formiddag velges Uefas nye styre på kongressen i Lisboa. Klaveness er kanditat til en av syv åpne plasser.

En nordisk nøtt kan koste Klavesess Uefa-sete. For samtidig som Klaveness stiller til valg i styret i den mektige fotballorganisasjonen, er også Danmarks fotballpresident Jesper Møller på gjenvalg, mens svenske Karl-Erik Nilsson allerede er inne som visepresident. I tillegg stiller finnen Ari Lahti til valg som Uefa-representant i Fifa.