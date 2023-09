Sport Langrenn Reality-aktuelle Northug: Nekter å røpe hemmelighet

Publisert: 10.09.2023 08:24 Oppdatert: 10.09.2023 08:53

SKANSEN: – Jeg aner ikke hva som blir vist på TV, men jeg tror folk vil se en ny side av meg.

Even Northug smiler lurt. Et glis som kanskje kom godt med under innspillingen av TV 2-serien Forræder ForræderEn rekke kjendiser flytter inn i en villa der de skal fullføre oppdrag og utfordringer for å vinne en stor premie, men tre av spillerne er valgt ut til å være forrædere. Forræderne har i oppdrag å villede og eliminere de lojale, mens de lojale gjør alt de kan for å avsløre forræderne før de selv blir eliminert..