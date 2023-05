Viktor Hovland i delt ledelse i PGA Championship

Det norske golfesset Viktor Hovland (25) storspiller i sesongens andre majorturnering, og er for fullt med i kampen om førstepremien på drøyt 27 millioner kroner.

KAN SMILE: Viktor Hovland etter birdie på hull 18 fredag.

20.05.2023 02:39 Oppdatert 20.05.2023 02:52

Nordmannen var på skuddhold etter den første runden på Oak Hill i delstaten New York, og var to slag under par da spillet startet igjen fredag.

25-åringen, som har varslet «kjedelig golf», skjøt ut av startblokkene med birdie på de to første hullene.

Totalt ble det fire birdies, én bogey og 13 par for Hovland, som dermed deler ledelsen med verdenstoer Scottie Scheffler og Corey Conners (nummer 29 på verdensrankingen). Hovland er for øyeblikket ranket som nummer 11 i verden.

Trioen er totalt fem slag under par, som tre av åtte spillere under par halvveis i turneringen.

– Dette er turneringene du drømmer om å vinne, og trener så hardt for å være med i. Det er godt å ha en sjanse, men samtidig er det mye golf igjen å spille. Vi er bare halvveis, og mye kan skje, sier Hovland til turneringens hjemmeside.

Etter å ha havnet i trøbbel på det 11. hullet, vartet Hovland opp med dette slaget:

PGA Championship er årets andre majorturnering majorturneringThe Masters, PGA Championship, The Open og US Open er de fire mest prestisjetunge golfturneringene hvert år, og kalles major-turneringer., i april endte Hovland på en 7. plass i The Masters. Hans beste plassering i en av de majorturnering er en delt 4. plass.

Turneringen fortsetter lørdag og søndag, og sendes på Viaplay.